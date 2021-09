Dizo GoPods, véritables écouteurs sans fil GoPods Neo lancés en Inde

in

Dizo, la première marque de l’écosystème Techlife de Realme, a élargi sa gamme audio avec deux nouveaux écouteurs véritablement sans fil abordables.

Les vrais écouteurs sans fil Dizo GoPods et Dizo GoPods Neo seront mis en vente en Inde la semaine prochaine. Parallèlement au lancement de ces deux écouteurs TWS, Dizo a également annoncé une tondeuse à barbe et un sèche-cheveux qui, comme vous pouvez vous y attendre, sont simplement rebaptisés tondeuse et sèche-cheveux Realme.

Spécifications, caractéristiques et prix des Dizo GoPods

(Crédit image : Flipkart)

Les Dizo GoPods sont de véritables écouteurs sans fil avec un design de style intra-auriculaire avec une tige. Il est livré avec un chipset audio Realme R2 ainsi qu’une connectivité Bluetooth 5.2. Il est également livré avec une fonction d’annulation active du bruit capable d’annuler jusqu’à 25 dB. Pour l’audio, vous obtenez un pilote Hi-Fi de 10 mm.

De plus, les écouteurs sont livrés avec une batterie de 30 mAh et le boîtier est emballé avec une batterie de 400 mAh. Une fois que les écouteurs et le boîtier sont complètement chargés, les GoPods Dizo sont conçus pour durer jusqu’à 25 heures. Une charge rapide de 10 minutes offrira 2 heures de lecture de musique.

Les autres fonctionnalités incluent un double micro, ENC pour les appels, Bass Boost+, un mode de faible latence de 88 ms, un mode de transparence, un port de charge de type C et un indice de résistance à l’eau IPX5. Si toutes les fonctionnalités vous semblent familières, c’est parce que les GoPods Dizo sont basés sur les Realme Buds Air 2 que nous avions testés il y a quelques mois.

Les Dizo GoPods sont disponibles dans les options de couleur Smoky Grey et Creme White et leur prix est de Rs 3 299. La première vente est prévue pour le 6 septembre. Cependant, lors de la première vente, elles sont disponibles pour Rs 2 999.

Découvrez les GoPods Dizo sur FlipkartVoir l’offre

Les spécifications, caractéristiques et prix des Dizo GoPods Neo

(Crédit image : Flipkart)

Le Dizo GoPods Neo est un Realme Buds Q2 renommé que nous avons également examiné récemment. Le Dizo GoPods Neo est également une paire de véritables écouteurs sans fil mais sans conception de tige. Vous obtenez un pilote dynamique de 10 mm sur les écouteurs et jusqu’à 25 dB d’ANC.

En termes d’autonomie, ces têtes sont conçues pour durer jusqu’à 28 heures avec le boîtier et jusqu’à 7 heures avec les têtes uniquement. Vous pouvez obtenir jusqu’à 3 heures de lecture avec seulement 10 minutes de charge. Les autres fonctionnalités incluent le mode à faible latence de 88 ms, Bluetooth 5.2, l’indice IPX5, l’application Realme Link et le mode transparent.

La tondeuse à barbe Dizo est au prix de Rs 1 999 (Rs 1 699 lors de la première vente) et le sèche-cheveux est au prix de Rs 1 999 (Rs 1 499 lors de la première vente). Les deux produits seront mis en vente pour la première fois le 4 septembre. Vous pouvez trouver plus de détails sur la tondeuse et le sèche-cheveux Dizo ici.

