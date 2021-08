DJ 3LAU crée la plateforme d’investissement NFT Music Royal en levant 16 millions de dollars en fonds d’amorçage

Le DJ américain et producteur de musique de danse électronique Justin Blau, également connu sous le nom de 3LAU, a créé la société d’investissement dans la musique blockchain Royal, soutenue par un tour de table de 16 millions de dollars mené par la société d’investissement en crypto-monnaie Paradigm et le Founders Fund de Peter Thiel.

La plateforme d’investissement Royal blockchain music NFT a été fondée par 3LAU et son ami universitaire JD Ross. Il vise à fournir aux utilisateurs et aux créateurs amateurs de musique des plateformes d’investissement tokenisées à propriété unique tout en permettant les droits d’auteur de la musique et les enregistrements d’actifs numériques dédicacés sur une blockchain spécifique.

Blau a déclaré que le lancement de la plateforme d’investissement musical Royal devait donner aux fans la possibilité de gagner de l’argent grâce à leurs artistes préférés, a-t-il déclaré :

“Je dis toujours aux gens que la popularité des artistes dépend entièrement des fans et des auditeurs, pas des entreprises et des distributeurs. Si les fans aiment la musique, ils la partagent, ils vont aux spectacles, ils sont entièrement responsables d’augmenter la notoriété d’un artiste. Alors pourquoi ces candidats ne devraient-ils pas avoir l’avantage de croire en quelqu’un dès le départ ? “

Selon le rapport Forbes, l’équipe n’a pas encore déterminé quelle plate-forme blockchain deviendra la base de la plate-forme Royal, mais a déclaré qu’elle lancerait une version bêta de la plate-forme dans les six prochains mois et qu’elle vise à la promouvoir dans les huit mois. mois. Le projet serait entièrement “géré par la communauté”, a ajouté l’équipe.

Grâce au nouveau projet Royal, Blau et son équipe espèrent introduire la propriété symbolique des principaux droits d’enregistrement de chansons et fournir aux collectionneurs des billets de concert et des spectacles dans les coulisses grâce à ce que l’on appelle des « actifs numériques limités » (version de Royal). ), privilèges spéciaux, y compris les produits, jetons non fongibles (NFT).

La méthode du jeton non fongible (NFT) a modifié les règles de création du créateur. À l’avenir, la musique pourra être confrontée directement au public sans intermédiaires ni labels.

Bien que Blau pense que la plate-forme Royal peut potentiellement influencer l’ensemble de l’industrie du disque, il a déclaré qu’à l’avenir, il n’exclurait pas la possibilité de coopérer avec des maisons de disques telles que Sony et Universals.

Source de l’image: 3lau