Dj Ashba, ancien guitariste de Guns N’ Roses, publie un clip pour sa reprise du classique folk italien « Bella Ciao »

Ancien GUNS N’ ROSES et courant SIXX : AM guitariste DJ Ashba a sorti le clip officiel de son nouveau single, « Bella Ciao ». Produit par Achba, la piste réinventée donne une cure de jouvence moderne axée sur l’EDM au classique folk italien, complétée par DJLe travail de guitare signature de , créant un hybride dance/rock appelé GDM (Guitar Dance Music). Les nouvelles marques uniques Achbala première sortie de 2021 et suit une série de morceaux sortis fin 2020 jusqu’à Enregistrements Edgeout/UMG/UMe, comprenant « Hypnotique », « Allons danser » et « Une tempête de Noël ».

« Après être devenu complètement obsédé par « Casse d’argent », je suis devenu tellement inspiré par ‘Bella Ciao’ et l’histoire de la chanson », a déclaré Achba. « J’avais hâte d’entrer en studio et de créer ma propre version de GDM. Je voulais que ce soit épique et dramatique, avec de grosses basses, une guitare écrasante et un rythme contagieux dont je sais que les fans vont devenir fous. Une fois terminé, je disais à mon ami, célèbre Disney artiste Craig Fraser, à propos de ma nouvelle version de cette chanson classique, et lui étant également un fan de la série, s’est inspiré et m’a créé cette peinture unique en son genre du masque emblématique de « Casse d’argent ». J’étais tellement époustouflé; Je pensais que ça ferait la reprise parfaite pour ce single. »

Achba soutiendra le single avec son premier spectacle en tête d’affiche prévu pour le 12 novembre à l’Epic Event Center de Green Bay, Wisconsin. Tous les forfaits billets et rencontres sont disponibles sur www.ashba.us.

En décembre dernier, Achba Raconté « Le spectacle de Mark et HooGie » qu’il ne craignait pas d’être repoussé par ses fans de rock sur la direction musicale de sa nouvelle entreprise : « Honnêtement, je suis à un moment de ma carrière où je pourrais m’en foutre », a-t-il déclaré. « Je m’en fiche. Si les gens n’aiment pas ça, embrasse-moi le cul. Va écouter SIXX : AM Si ce que je fais en ce moment n’est pas assez rock, j’ai un groupe de rock. Ils peuvent aller écouter ça alors.

« Ma base de fans, Dieu merci, a été, tout au long de ma carrière, très, très tolérante », a-t-il poursuivi. « Ils me connaissent, ils savent que j’essaie toujours de me dépasser en tant qu’artiste hors des sentiers battus.

« Si je devais vivre dans cette boîte, je préférerais honnêtement ne pas jouer de musique. Jouer de la musique est une forme d’art, et si je ne peux pas vraiment être un artiste et être fidèle à ce qu’il y a à l’intérieur – peu importe ce que c’est me permet de continuer… Je dois rester inspiré. Vous ne pouvez écrire qu’un nombre limité de chansons rock à trois accords. Donc, pour moi, c’est quelque chose que je fais plus pour moi-même, et j’ai l’impression d’avoir en quelque sorte gagné qu’à ce stade de ma carrière. Et je m’amuse juste.

« Étonnamment… C’était bizarre. Je m’attendais totalement à ce que tous mes fans détestent ça – ne comprennent pas, » Achba ajoutée. « Parce que je vais vraiment, vraiment au fond de l’EDM – je suis resté très, très fidèle au son EDM – et je pensais vraiment qu’ils allaient le détester, et ça me va. Parce que dans mon esprit, je suis J’écris ceci pour l’EDM, les jeunes qui vont à ces festivals. C’est de la musique de festival à part entière. Et étonnamment, je n’ai eu aucune réticence. Mes fans de rock paniquaient vraiment, vraiment, ce qui m’a un peu paniqué. Je m’attendais à ce qu’ils ne l’obtiennent vraiment pas ou qu’ils le mettent de côté. Mais ils n’ont été que de leur soutien. Je suis très reconnaissant qu’ils lui aient donné une chance. «

ASHBA‘s « Allons danser » single a présenté une apparition en tant qu’invité par Jacques Michel, co-fondateur et chanteur de SIXX : AM, que lui et DJ formé avec Nikki Sixx (MOTLEY CRUE).

Achba a déclaré au Las Vegas Review-Journal l’approche musicale de son nouvel effort : » J’irais à beaucoup de concerts d’EDM, et leurs spectacles sont tellement exagérés et, vous savez, tous ces jeunes enfants perdent la tête, n’est-ce pas Et la seule chose que j’ai remarquée, c’est qu’il manque de la guitare, vous savez, et j’ai vu une opportunité, comme il y a cinq ans, en disant : « Si je pouvais prendre ce que je fais et l’injecter d’une manière ou d’une autre dans ce monde ». Beaucoup d’enfants ne sont pas exposés à beaucoup de guitare dans ce monde. »

Même si Achba a commencé à travailler sur le projet en collaboration avec Michael – sous le nom du groupe PYROMANTIQUE — il est depuis devenu un Achba entreprise en solo, avec Michael annonçant en 2018 qu’il se retirait du groupe.