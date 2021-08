Dj Ashba, ancien guitariste de Guns N’ Roses, veut « organiser une fête énorme et massive à chaque fois » qu’il se produit en direct

Ancien GUNS N’ ROSES et courant SIXX : AM guitariste DJ Ashba a partagé une nouvelle vidéo dans laquelle il discute du prochain spectacle en direct de son ASHBA projet, qui mélange sa guitare rock avec de la musique électronique dans ce qu’il a précédemment décrit comme le “mélange parfait de rock et d’EDM”.

“Ce que je veux faire, c’est juste apporter une super énergie non seulement audio mais visuelle – juste super haute énergie”, a-t-il déclaré (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Où allez-vous d’où je viens ? J’ai joué avec certains des plus grands joueurs de l’industrie – GUNS N’ ROSES, SIXX : AM à Neil Diamant… J’ai été très chanceux. J’ai eu l’occasion de travailler avec beaucoup de gens formidables. je viens de travailler avec Debbie Gibson qui est un ami cher. Et d’où partez-vous ? Je pourrais commencer un autre groupe de rock, mais j’ai SIXX : AM Donc, de manière créative, je voulais vraiment sortir de ma zone de confort. Donc, apporter un spectacle aux fans – quelque chose de si différent de ce qu’ils ont jamais vu – était super important pour moi. La barre est placée très haut, mais nous ne faisons que mettre toute notre créativité dans le look, le son, la sensation.

“Je suis à cet âge où je veux juste organiser une énorme fête à chaque fois que je monte sur scène”, a-t-il ajouté. “Et ce qui est génial, c’est qu’il n’y a pas de drame. C’est juste créatif, c’est amusant et c’est excitant.”

En décembre dernier, Achba Raconté “Le spectacle de Mark et HooGie” qu’il ne craignait pas d’être repoussé par ses fans de rock sur la direction musicale de sa nouvelle entreprise : “Honnêtement, je suis à un moment de ma carrière où je pourrais m’en foutre”, a-t-il déclaré. “Je m’en fiche. Si les gens n’aiment pas ça, embrasse-moi le cul. Va écouter SIXX : AM Si ce que je fais en ce moment n’est pas assez rock, j’ai un groupe de rock. Ils peuvent aller écouter ça alors.

“Ma base de fans, Dieu merci, a été, tout au long de ma carrière, très, très tolérante”, a-t-il poursuivi. “Ils me connaissent, ils savent que j’essaie toujours de me dépasser en tant qu’artiste hors des sentiers battus.

“Si je devais vivre dans cette boîte, je préférerais honnêtement ne pas jouer de musique. Jouer de la musique est une forme d’art, et si je ne peux pas vraiment être un artiste et être fidèle à ce qu’il y a à l’intérieur – peu importe ce que c’est me permet de continuer… Je dois rester inspiré. Vous ne pouvez écrire qu’un nombre limité de chansons rock à trois accords. Donc, pour moi, c’est quelque chose que je fais plus pour moi-même, et j’ai l’impression d’avoir en quelque sorte gagné qu’à ce stade de ma carrière. Et je m’amuse juste.

“Étonnamment… C’était bizarre. Je m’attendais totalement à ce que tous mes fans détestent ça – ne comprennent pas,” Achba ajoutée. “Parce que je vais vraiment, vraiment au fond de l’EDM – je suis resté très, très fidèle au son EDM – et je pensais vraiment qu’ils allaient le détester, et ça me va. Parce que dans mon esprit, je suis J’écris ceci pour l’EDM, les jeunes qui vont à ces festivals. C’est de la musique de festival à part entière. Et étonnamment, je n’ai eu aucune réticence. Mes fans de rock étaient vraiment, vraiment paniqués, ce qui m’a un peu paniqué. Je m’attendais à ce qu’ils ne l’obtiennent vraiment pas ou qu’ils le mettent de côté. Mais ils n’ont été que de leur soutien. Je suis très reconnaissant qu’ils lui aient donné une chance. “

ASHBA‘s “Allons danser” single a présenté une apparition en tant qu’invité par Jacques Michel, co-fondateur et chanteur de SIXX : AM, que lui et DJ formé avec Nikki Sixx (MOTLEY CRUE).

“Hypnotique” et “Allons danser” apparaîtra sur ASHBApremier effort complet de . Selon DJ, il fera la promotion du LP en se lançant dans une tournée sur laquelle il ne sera rejoint que par un VJ.

Achba a déclaré au Las Vegas Review-Journal l’approche musicale de son nouvel effort : ” J’irais à beaucoup de concerts d’EDM, et leurs spectacles sont tellement exagérés et, vous savez, tous ces jeunes enfants perdent la tête, n’est-ce pas Et la seule chose que j’ai remarquée, c’est qu’il manque de guitare, vous savez, et j’ai vu une opportunité, comme il y a cinq ans, en me disant : « Si je pouvais prendre ce que je fais et l’injecter d’une manière ou d’une autre dans ce monde ». Beaucoup d’enfants ne sont pas exposés à beaucoup de guitare dans ce monde.”

Bien que Achba a commencé à travailler sur le projet en collaboration avec Michael – sous le nom du groupe PYROMANTIQUE — il est depuis devenu un Achba entreprise en solo, avec Michael annonçant en 2018 qu’il se retirait du groupe.