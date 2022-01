Dj Ashba dit qu’il a joué « toutes » les guitares rythmiques sur l’album « Saints Of Los Angeles » de Mötley Crüe

Ancien GUNS N’ ROSES et courant SIXX : AM guitariste DJ Ashba dit qu’il jouait de toutes les guitares rythmiques sur MOTLEY CRUE‘s « Les saints de Los Angeles » album.

Le musicien et producteur de 49 ans, qui est crédité en tant qu’auteur-compositeur sur tous sauf deux de « Les saints de Los Angeles »des 13 morceaux, a discuté de l’étendue de son implication dans le disque lors d’une apparition sur SiriusXM‘s « Trunk Nation avec Eddie Trunk » plus tôt cette semaine.

Lorsque l’hôte Eddie Trunk demandé Ashba sur le travail de session qu’il a effectué au fil des ans, y compris les enregistrements qu’il a pu faire en tant que musicien « fantôme » sur des albums que les fans de hard rock et de heavy metal connaissent peut-être, DJ a répondu « HÉTÉROCLITE, faisant référence « Les saints de Los Angeles », avant d’ajouter (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET), « J’ai joué tous les rythmes dessus. Mais Mick [Mars, MÖTLEY guitarist] était génial. Mick était en fait à l’hôpital à l’époque. »

Mars parlé de la « Les saints de Los Angeles » processus d’écriture et d’enregistrement dans une interview de 2008 avec Guitare ultime. À l’époque, il a déclaré: « La plupart du temps, ce que nous avons fait, c’est que je venais avec des riffs et des choses comme ça. Nous les enregistrions, je les enregistrais sur Outils professionnel parce que tout le monde faisait son truc, tu vois ? Comme Tommy [Lee, drums] et Vince [Neil, vocals] leurs horaires avaient déjà été planifiés à l’avance, nous avons donc dû planifier en conséquence, car ils s’étaient déjà engagés à le faire auparavant. Faire ce qu’ils devaient faire, c’est-à-dire. Et donc ce que nous avons fait était, Nikki [Sixx, bass] et j’enregistrais certaines choses, je les posais dessus Outils professionnel, coupez-les, assemblez-les, assemblez-les, comme vous voulez l’appeler. Et avait Tommy et Vince faire leur part quand ils ont le temps de le faire. Et ça a plutôt bien marché.

Lorsqu’on lui a demandé si le processus semblait un peu décousu, Mars a déclaré: « J’aime plus le genre de chose en direct. Mais nous n’avions pas vraiment d’autre choix que de le faire de cette façon cette fois, et je pense que cela s’est vraiment très bien passé. »

MOTLEY CRUEle premier album studio de depuis les années 2000 « Nouveau tatouage », « Les saints de Los Angeles » vendu 99 000 exemplaires aux États-Unis au cours de sa première semaine de sortie pour faire ses débuts au n ° 4 du palmarès Billboard 200.

« Les saints de Los Angeles » était vaguement basé sur les mémoires du groupe « La saleté », qui a été publié en 2001.

En juin 2008, CRÜE effectué le « Les saints de Los Angeles » titre sur SCS‘s « Le Late Show Avec David Letterman ».

Au cours des années, Mars a publiquement discuté de son combat contre la spondylarthrite ankylosante, une forme douloureuse d’arthrite chronique qui provoque la fusion des vertèbres de la colonne vertébrale, mais a toujours dit que la maladie ne l’avait jamais empêché de faire des tournées avec CRÜE.



Merci à @DjASHBA d’être passé dans mon studio de Vegas aujourd’hui pour parler rock sur #TrunkNation . Replays ce soir 10-Mid ET @siriusxmvolume 106 ou à tout moment @SIRIUSXM app. pic.twitter.com/n4S8ZnLzhG – Eddie Trunk (@EddieTrunk) 5 janvier 2022

