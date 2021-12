Dj Ashba dit qu’il s’est éloigné de « l’un des plus gros chèques de paie du monde » lorsqu’il a quitté Guns N’ Roses

Dans une nouvelle interview avec Darren Paltrowitz, hôte de la « Paltrocast avec Darren Paltrowitz », DJ Ashba a parlé de sa décision de partir GUNS N’ ROSES plus de six ans et a finalement lancé un hybride dance/rock appelé GDM (Guitar Dance Music) avec son ASHBA projet. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Financièrement, Dieu merci, je suis dans un endroit où, honnêtement, je n’ai plus jamais à frapper une autre note. Tout ce que je fais à ce stade de ma vie est une pure passion ; ce n’est pas motivé par l’argent.

« Quand j’ai créé ce nouveau son… J’ai sans doute quitté l’un des plus grands groupes au monde, l’un des plus gros salaires du monde, et je l’ai fait parce que j’avais en tête une vision pour créer quelque chose de nouveau », a-t-il poursuivi.

« J’ai toujours eu plus de plaisir à tracer mon propre chemin dans la vie, à contre-courant… Si toute la foule va à droite, je serai le premier à aller à gauche. J’aime ces chances, j’aime prendre chances et essayez des choses, parce qu’est-ce que vous avez à perdre, vraiment ? Vous ne perdez que si vous n’essayez pas. Si vous ne poursuivez pas l’idée que vous avez en tête, alors vous êtes déjà vaincu. Alors mon truc c’est si je n’étais jamais monté dans cette mini-fourgonnette et que j’avais eu le courage de conduire jusqu’à LA quand j’avais 20 ans – pensez-y – rien de tout cela ne serait arrivé. J’ai donc gagné ma vie en faisant des choix qui feraient peur la plupart des gens.

« Je suis un grand défenseur de suivre vos rêves » Ashba ajoutée. « Parce que le pire que vous puissiez faire est d’apprendre, donc la prochaine fois que vous réaliserez votre prochain rêve, vous réussirez probablement. Vous allez apprendre quelque chose, et cette connaissance est si précieuse. faut-il perdre ? »

Ashba, qui a rejoint GUNS N’ ROSES en mars 2009 suite au départ de Robin Finck, a publié une déclaration en juillet 2015 disant qu’il quittait GUNS N’ ROSES « pour me consacrer à mon groupe SIXX : AM, ma femme et ma famille adorées, et aux nombreuses nouvelles aventures que l’avenir me réserve. GN’R‘s « Pas dans cette vie » tournée, mais qu’il a refusé, invoquant son désir de poursuivre SIXX : AM à temps plein.

Ashba discuté précédemment de son départ de GUNS N’ ROSES dans une interview de novembre 2016 avec SiriusXM‘s « Trunk Nation avec Eddie Trunk ». Il a déclaré à l’époque : « Eh bien, il [were] plusieurs raisons [why I left GN’R] – un couple dans lequel je n’entrerai pas – mais la principale raison était que j’avais besoin de revenir à mes racines, à ce en quoi je croyais vraiment vraiment, et c’était de jouer des chansons avec lesquelles j’ai aidé à écrire [SIXX:A.M. bandmates] James [Michael] et Nikki [Sixx]. Nous [SIXX:A.M.] sortir cinq albums [and] nous avons une carrière de dix ans ensemble. Alors on a fait un tour, ‘Vintage Moderne’ tournée, où c’était, genre, dix-neuf concerts, et cette tournée a vraiment changé ma vie et remis ma carrière en perspective – vous savez, être sur scène et se connecter avec la base de fans. »

Ashba a également affirmé une fois de plus qu’on lui avait demandé de rester dans GN’R pour le « Pas dans cette vie » tournée, mais qu’il a décidé de ne pas le faire, préférant plutôt poursuivre sa propre carrière.

« Axe m’a appelé et il voulait vraiment que je fasse partie de la réunion, et j’ai refusé », Ashba mentionné. « Je sentais si Sabrer revient, c’est super – c’est ce que veulent les fans, et je peux partir et faire ce que je veux vraiment faire maintenant… Et nous sommes partis [off on good terms]; Tout est bon. Et je ne pourrais pas être plus heureux pour les fans là-bas. Je suis fan. La moitié du groupe s’est réunie, ce qui m’excite, mais en même temps, c’est le meilleur des deux mondes — je peux faire ce que j’aime vraiment faire, et c’est jouer dans SIXX : AM«

Seul Rose, Sabrer et Duff McKagan à partir de GN’R‘s « Appetit pour la destruction »-era line participe à la réunion actuelle du groupe. Ils sont rejoints par le claviériste Roseau étourdi, guitariste Richard Fortus et batteur Franck Ferrer. Apparaissant également avec eux est le deuxième claviériste Mélissa Reese.

Il y a quatre ans, l’ancien GUNS N’ ROSES bassiste Tommy Stinson a dit qu’il trouvait ça « drôle » que Ashba « a fait une si grosse affaire à propos » de quitter le groupe à un moment où « il ne se passait vraiment rien » avec le groupe. Stinson, qui était dans GUNS N’ ROSES de 1998 à 2014, a dit HardrockHaven.net: « [DJ] m’a appelé au téléphone et m’a dit qu’il allait démissionner, vous savez, et ceci cela et l’autre chose… [It] il semblait qu’il était un peu inévitable qu’il y ait des retrouvailles, alors je pense qu’il… je ne sais pas s’il [laughs] a essayé de prendre l’avantage pour, vous savez, se faire une putain de pression supplémentaire. Je ne sais pas vraiment ce qu’était l’affaire, mais j’ai trouvé ça étrange. J’ai pensé que c’était un moment étrange pour faire une grosse puanteur d’arrêter de fumer, vous savez ? »

Ashba a récemment sorti un nouveau single « Bella Ciao », une métamorphose moderne du classique folk italien alimentée par l’EDM. La chanson a marqué Ashbala première sortie de 2021 et a suivi une série de morceaux sortis fin 2020 jusqu’à Enregistrements Edgeout/UMG/UMe, y compris « Hypnotique », « Allons danser » et « Une tempête de Noël ».

Ashba est également le fondateur et PDG de Entreprises Ashba, où il s’appuie sur ses compétences de direction et d’entrepreneur pour diriger ses nombreuses entreprises, en utilisant sa longue expérience et son expertise acquise au cours des années à développer sa propre marque dans les domaines du divertissement, du multimédia, des tournées et des marchandises. Par Médias d’Ashba, agence de design et de création, il conseille ses clients, notamment Cirque du Soleil, les industries de l’hôtellerie, de l’hôtellerie et du divertissement, pour créer des accessoires personnalisés à la pointe de la technologie, des environnements thématiques pour des événements et des expositions dans le monde entier.