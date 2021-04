Dj Ashba, ex-guitariste de Guns N ‘Roses, collabore avec la pop star des années 1980, Debbie Gibson

Ancien GUNS N ‘ROSES guitariste DJ Ashba collabore avec la pop star des années 80 Debbie Gibson.

Le dimanche (18 avril), Ashba a partagé une vidéo de lui avec Gibson dans le studio, et il a inclus le message suivant: “Créer de la magie avec @debbiegibson #makeitsleazy #sundayfunday”. En réponse, Gibson a écrit dans la section commentaires: “Vous ajoutez [fire] à ces chansons! Et le processus est vraiment génial … comme il se doit. Tellement excité pour tout le monde d’entendre ce que nous avons préparé “. Ashba puis a ajouté: “Toujours un bon moment !! Pistes r [fire]!! “

Gibson a sorti son premier album, “Hors du bleu”, en 1987. Le LP est devenu un succès mondial, engendrant cinq singles à succès et se vendant à plus de cinq millions d’exemplaires. Un de ces célibataires, “Foolish Beat”, fait Gibson la plus jeune artiste féminine à écrire, produire et interpréter un single Billboard Hot 100 No. 1. Son deuxième album double platine, “Jeunesse électrique” (1989), a donné Gibson un autre hit américain n ° 1 avec “Perdu dans tes yeux”. Gibson est la seule auteur-compositeur de tous ses singles à atteindre le top 20 des charts Hot 100. Elle a été reconnue par ASCAP comme “Songwriter Of The Year”, avec Bruce Springsteen, en 1989. Plus tard, elle se produit à Broadway et joue dans plusieurs téléfilms, tout en continuant à sortir de la nouvelle musique.

Ashba, qui a rejoint GUNS N ‘ROSES en mars 2009 suite au départ de Robin Finck, a publié une déclaration en juillet 2015 disant qu’il quittait GUNS N ‘ROSES “pour me consacrer à mon groupe SIXX: AM, mon épouse et ma famille qui adorent, et aux nombreuses nouvelles aventures que l’avenir me réserve. »Il a affirmé plus tard qu’il avait été approché pour faire partie de GN’Rde “Pas dans cette vie” tournée, mais qu’il a refusé, invoquant son désir de poursuivre SIXX: AM à plein temps.

L’automne dernier, Ashba a sorti quelques singles de son ASHBA projet, qui mêle sa guitare rock à la musique électronique dans ce qu’il a précédemment décrit comme le «mélange parfait de rock et d’EDM».