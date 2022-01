Dj Ashba : Pourquoi je me suis « incliné » devant Guns N’ Roses

Dans une nouvelle interview avec SiriusXM‘s « Trunk Nation avec Eddie Trunk », DJ Ashba a encore une fois parlé de sa décision de partir GUNS N’ ROSES il y a plus de six ans. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je suis un énorme GN’R ventilateur. La seule raison pour laquelle j’ai rejoint le groupe, c’est parce que j’ai grandi avec la musique, j’ai énormément de respect pour les gars qui ont écrit la musique.

« [Singer] Axe [Rose] m’a appelé et m’a dit : ‘Hé, je veux juste te prévenir, Sabrer revient, mais je veux que vous en fassiez partie,' » Ashba revendiqué. « Ce qui était un appel téléphonique vraiment cool à recevoir. Et à l’époque, je traversais beaucoup de choses différentes avec SIXX : AM trop; SIXX : AM voulait vraiment accélérer le rythme et devenir fou.

« Pendant trois ans et demi, j’ai joué — 85 [or] 90 pour cent de mes pièces [with GUNS N’ ROSES] où le Sabrer les pièces. Donc je n’avais pas l’impression d’avoir la capacité cérébrale de réapprendre – parce qu’à ce stade, c’est la mémoire musculaire – de réapprendre un spectacle de trois heures et demie différemment de ce que j’avais joué pendant les six, sept derniers ans, ça va demander du travail. De plus, j’étais, genre, si Sabrer revient, mec, c’est son concert. Je peux sortir avec plaisir. Parce que c’est en quelque sorte le meilleur des deux mondes – je peux aller dans le groupe avec lequel j’ai aidé à créer [Nikki] Sixx et [James] Michael et revenir à ce que je suis vraiment doué pour faire, et c’est SIXX : AM

« Je n’ai jamais été doué pour jouer les trucs des autres, ça n’a jamais été mon truc » Ashba ajoutée. « Mais si Sabrer revenait, c’était comme le meilleur des deux mondes. C’est genre, putain, on récupère la plupart du groupe, et je peux faire ce que je veux aussi. Donc ça a très bien marché. J’ai reculé – je me suis incliné, devrais-je dire – et je pense Richard [Fortus] était le gars pour cette fente de toute façon. C’était plus le Richard rôle, je pense. Il s’adapte mieux à cela que je ne l’aurais fait. »

Lorsque DJ on lui a demandé s’il avait déjà essayé de travailler sur de la nouvelle musique avec Axe pendant son temps avec GUNS N’ ROSES, Ashba a déclaré : « Oui, j’ai essayé. Par nature, je suis un auteur-compositeur/producteur, alors, bien sûr, je vais continuer à écrire. ARMES À FEU à l’esprit, mais beaucoup d’entre eux étaient trop ‘Appétit [For Destruction]’ sondage. Pour moi, en tant que fan, je suis, genre, c’est ce que je voudrais entendre. Et donc j’étais, comme, ‘Je veux écrire quelque chose qui sonne comme si ça venait tout droit de ‘Appétit’.’ Je pense qu’ils ont frappé un peu trop près de chez eux, mais il y avait un couple où il était absolument… Il était, comme, ‘Cette chanson est dope.’ Pour une raison quelconque – nous tournions beaucoup – nous n’avons jamais eu la chance de l’avoir en studio ou autre. Mais ils ne sont pas allés plus loin que moi, je lui ai envoyé quelques morceaux et lui a dit : « Ah, celui-ci est génial », « Celui-là est cool. » [Former SKID ROW singer] Sébastien [Bach], cependant, j’ai entendu l’un d’eux – j’ai joué [it for him] – et à ce jour, même quand nous étions ensemble la semaine dernière, il dit : ‘Je veux cette putain de chanson. Cette chanson est folle.' »

Ashba, qui a rejoint GUNS N’ ROSES en mars 2009 suite au départ de Robin Finck, a publié une déclaration en juillet 2015 disant qu’il quittait GUNS N’ ROSES « pour me consacrer à mon groupe SIXX : AM, ma femme et ma famille adorées, et aux nombreuses nouvelles aventures que l’avenir me réserve. GN’R‘s « Pas dans cette vie » tournée, mais qu’il a refusé, invoquant son désir de poursuivre SIXX : AM à temps plein.

Ashba discuté précédemment de son départ de GUNS N’ ROSES dans une interview de novembre 2016 avec « Trunk Nation avec Eddie Trunk ». Il a déclaré à l’époque : « Eh bien, il [were] plusieurs raisons [why I left GN’R] – un couple dans lequel je n’entrerai pas – mais la principale raison était que j’avais besoin de revenir à mes racines, à ce en quoi je croyais vraiment vraiment, et c’était de jouer des chansons avec lesquelles j’ai aidé à écrire [SIXX:A.M. bandmates] James et Nikki. Nous [SIXX:A.M.] sortir cinq albums [and] nous avons une carrière de dix ans ensemble. Alors on a fait un tour, ‘Vintage Moderne’ tournée, où c’était, genre, dix-neuf concerts, et cette tournée a vraiment changé ma vie et remis ma carrière en perspective – vous savez, être sur scène et se connecter avec la base de fans. »

Seul Rose, Sabrer et Duff McKagan à partir de GN’R‘s « Appetit pour la destruction »-era line participe à la réunion actuelle du groupe. Ils sont rejoints par le claviériste Roseau étourdi, guitariste Richard Fortus et batteur Franck Ferrer. Apparaissant également avec eux est le deuxième claviériste Mélissa Reese.

Il y a cinq ans, l’ancien GUNS N’ ROSES bassiste Tommy Stinson a dit qu’il trouvait ça « drôle » que Ashba « a fait une si grosse affaire à propos » de quitter le groupe à un moment où « il ne se passait vraiment rien » avec le groupe. Stinson, qui était dans GUNS N’ ROSES de 1998 à 2014, a dit HardrockHaven.net: « [DJ] m’a appelé au téléphone et m’a dit qu’il allait démissionner, vous savez, et ceci cela et l’autre chose… [It] il semblait qu’il était un peu inévitable qu’il y ait des retrouvailles, alors je pense qu’il… je ne sais pas s’il [laughs] a essayé de prendre l’avantage pour, vous savez, se faire une putain de pression supplémentaire. Je ne sais pas vraiment ce qu’était l’affaire, mais j’ai trouvé ça étrange. J’ai pensé que c’était un moment étrange pour faire une grosse puanteur d’arrêter de fumer, vous savez ? »

Ashba a récemment sorti un nouveau single « Bella Ciao », une métamorphose moderne du classique folk italien alimentée par l’EDM. La chanson a marqué Ashbala première sortie de 2021 et a suivi une série de morceaux sortis fin 2020 jusqu’à Enregistrements Edgeout/UMG/UMe, y compris « Hypnotique », « Allons danser » et « Une tempête de Noël ».

Ashba est également le fondateur et PDG de Entreprises Ashba, où il s’appuie sur ses compétences de direction et d’entrepreneur pour diriger ses nombreuses entreprises, en utilisant sa longue expérience et son expertise acquise au cours des années à développer sa propre marque dans les domaines du divertissement, du multimédia, des tournées et des marchandises. Par Médias d’Ashba, agence de design et de création, il conseille ses clients, notamment Cirque du Soleil, les industries de l’hôtellerie, de l’hôtellerie et du divertissement, pour créer des accessoires personnalisés à la pointe de la technologie, des environnements thématiques pour des événements et des expositions dans le monde entier.



Merci à @DjASHBA d’être passé dans mon studio de Vegas aujourd’hui pour parler rock sur #TrunkNation . Replays ce soir 10-Mid ET @siriusxmvolume 106 ou à tout moment @SIRIUSXM app. pic.twitter.com/n4S8ZnLzhG – Eddie Trunk (@EddieTrunk) 5 janvier 2022

Mots clés:

armes à feu et roses

Publié dans:

Des nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).