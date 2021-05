DJ Cassidy demande à Patti et Gladys de se réunir pour l’édition Fête des Mères de ‘Pass the Mic’ sur BET ⋆ .

Gladys Knight et Patti LaBelle

* Si vous avez apprécié Patti LaBelle et Gladys Knight quand ils ont participé à un événement Verzuz l’automne dernier, vous serez ravi de savoir qu’ils se réunissent pour DJ CassidySérie spéciale pour la fête des mères de “Passer le micro»Sera diffusé sur BET demain, dimanche à 21 h, heure de l’Est.

«Je voulais demander à Patti LaBelle de faire [‘Pass the Mic’], et j’ai toujours rêvé d’avoir un épisode de la fête des mères, alors j’ai gardé cet appel, et je suis tellement heureux de l’avoir fait. Si vous avez Patti LaBelle, il est normal que vous ayez Gladys Knight », dit Cassidy.

Cassidy explique pourquoi il était important pour lui de faire participer les 2 légendes à l’événement de la fête des mères.

«Ils représentent la quintessence de l’amour et de tout ce qui est la maternité et la féminité. Je n’aurais pas pu organiser la célébration sans eux », a déclaré Cassidy. «Ils respirent les esprits et les sentiments d’émotion et d’amour.»

DJ Cassidy

Le DJ a déclaré à Page Six que l’événement mettra en vedette 15 artistes, dont Vanessa Williams.

«J’ai passé le micro à 153 artistes légendaires du R&B et de la soul depuis que je l’ai créé l’année dernière. Celui-ci est spécial et unique à bien des égards car il célèbre les mères et les femmes. Ce sera centré sur les ballades… certaines des ballades les plus emblématiques de tous les temps. Nous allons tous nous balancer côte à côte avec les mains en l’air, et c’est ce qui rendra ce spectacle spécial », a déclaré Cassidy.

TLC, El DeBarge, Boyz II Men, Chaka Khan, Bobby Brown et Jodeci sont quelques-uns des artistes qui ont participé aux épisodes précédents. Cassidy, originaire de New York, qui vit maintenant à Los Angeles, a déclaré qu’il regarderait celui-ci sur FaceTime avec sa mère et sa grand-mère, qui vivent à New York.

«C’est une spéciale de 30 minutes. Baissez les lumières. Allumez les bougies et augmentez votre musique », dit-il.