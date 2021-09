DJ Peters a 2 HR, 4 hits pour aider les Rangers à battre Angels 7-3

DJ Peters a frappé deux fois, a réussi quatre coups sûrs, un sommet en carrière et a produit quatre points, et Taylor Hearn a lancé sept manches de sept coups sûrs lors de la victoire 7-3 des Texas Rangers contre les Angels de Los Angeles dimanche.

Peters, l’ancien voltigeur des Dodgers qui a grandi à 30 minutes au nord du stade Angel de Glendora, a disputé le premier match multi-home de sa saison recrue. Il a frappé un tir en solo dans le deuxième et une explosion de trois points dans le troisième avant d’ajouter un simple et un double tardif, ravissant sa famille vocale et ses amis dans les tribunes d’Anaheim tandis que le Texas a cassé un dérapage de trois matchs.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Hearn (5-4) a remporté son troisième départ consécutif, allouant trois points et en retirant quatre au plus long départ de sa carrière tout en mettant fin à une séquence de cinq défaites consécutives des Rangers contre les Angels. Hearn a même retiré Shohei Ohtani au bâton à deux reprises, lui donnant trois retraits au bâton du leader des circuits des ligues majeures lors de leurs quatre affrontements en carrière.

Ohtani est allé 0 pour 4. La star à double sens a obtenu un but sur balles et son 23e but volé à la huitième manche, mais a retiré sur des prises avec deux Angels sur le but pour y mettre fin.

Jo Adell a frappé deux circuits pour les Angels, qui n’ont perdu que pour la troisième fois lors d’un match à domicile de neuf matchs conclu lundi.

Janson Junk (0-1) a perdu ses débuts dans les ligues majeures après avoir lancé six coups sûrs en quatrième manche pour les Angels. Ses coéquipiers l’ont laissé tomber avec deux erreurs défensives qui auraient pu empêcher ses cinq points autorisés, dont quatre points non mérités.

Peters s’est connecté pour son neuvième circuit en début de deuxième manche, mais seulement lorsque le voltigeur de centre des Angels Brandon Marsh a raté une bonne occasion de le rattraper à la clôture.

Peters a ensuite frappé un circuit à deux retraits au troisième sur le premier lancer après que l’arrêt-court des Angels Luis Rengifo ait prolongé la manche en lançant un lancer facile au premier.

Adell a obtenu le premier point des Angels avec un circuit en solo menant le quatrième, mettant ainsi fin à sa sécheresse de 15 matchs. Il a ajouté un tir de deux points à droite en sixième pour le deuxième match multi-tours de sa carrière.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

LA ORDRE D’UN HOMME

Les Angels ont promu Junk de Double-A vendredi dernier, et il est devenu leur 16e lanceur partant cette saison. Los Angeles a acquis Junk, 25 ans, des Yankees cet été dans le commerce d’Andrew Heaney.

TYLER (VS) TEXAS

Le droitier Kyle Tyler a également fait ses débuts dans les ligues majeures pour les Angels, terminant le match avec trois manches de soulagement d’un coup sûr. Tyler ses huit premiers frappeurs avant un plongeon Marsh a de peu raté le double arrière de Peters au centre.

Tyler est le 61e joueur à s’équiper pour les Halos cette saison, un nouveau record de franchise. Los Angeles a utilisé 35 lanceurs, sans compter les joueurs de position qui ont rempli le monticule.

SALLE DES FORMATEURS

Rangers: RHP Spencer Howard est de retour avec l’équipe après avoir figuré sur la liste des blessés COVID à la fin du mois dernier. Il devrait être activé prochainement.

Angels : LF Justin Upton est allé sur la liste des blessés avec une tension lombaire droite. Le cogneur de 34 ans a déjà raté 21 matchs avec une blessure au dos cet été, et les Halos ne le réévalueront pas avant 10 jours.

SUIVANT

AJ Alexy du Texas (1-0, 0,00 ERA) fait son deuxième départ et apparition dans les ligues majeures après avoir lancé cinq manches de balle sans but contre le Colorado à ses débuts. Jaime Barria (2-2, 5,40) conclut la série pour les Angels.