DJ Snake, Ozuna, Lisa et Megan Thee Stallion lancent « SG »

Producteur multi-platine DJ Serpent a sorti son nouveau single très attendu, « SG », avec Ozuna, Megan Thee Stallion et Lisa de BLACKPINK.

Le morceau réunit des artistes de trois continents et quatre pays avec l’icône latino-dominicaine portoricaine Ozuna, la musicienne lauréate d’un GRAMMY Award Megan Thee Stallion, la superstar thaïlandaise de la K-pop Lisa et l’innovateur franco-algérien DJ Snake ensemble sur un hymne mondial. De plus, il arrive avec un clip vidéo à succès réalisé par le collaborateur fréquent de DJ Snake, Colin Tilley [Justin Bieber, Halsey, J Balvin, Post Malone]. Le couple a travaillé ensemble sur une multitude de vidéos au cours de leur carrière prolifique, qui se combinent toutes pour plus de 3 milliards de vues et comptent.

La production inimitable de Snake alimente la chanson en fusionnant de manière transparente l’énergie du dancefloor avec le rebond du reggaeton et le boom du trap latino. Megan fait monter la température avec un couplet percutant et rauque, tandis que le crochet d’Ozuna bouge et se tisse comme un boxeur flottant avec un charisme indéniable. Pendant ce temps, Lisa livre son propre caméo à couper le souffle. Le visuel d’accompagnement trouve les quatre superstars à Miami sous des palmiers, sur un yacht, dans le club et au bord de la piscine.

Cet automne, Snake continue de livrer des performances live à travers l’Amérique du Nord. Au-delà de sa résidence au Zouk à Las Vegas, NV, il devrait se produire dans des festivals tels que EDC Las Vegas le 23 octobre, Ozuna Festival à Cancun, Mexique le 6 novembre, Decadence Festival à Denver et Phoenix le 30 décembre. , et Lights All Night Festival à Dallas, TX, pour célébrer le Nouvel An le 31 décembre.

Dates de la tournée de DJ Snake :

23/10 Las Vegas, NV EDC Las Vegas

28/10 Chicago, Illinois Tao

29/10 San Bernardino, Californie Évadez-vous d’Halloween

10/30 Las Vegas, NV Zouk

10/31 Montréal, QC New City Gas

11/5 Las Vegas, NV Zouk

11/6 Cancun, Mexique Ozuna Festival

11/11 Las Vegas, NV Zouk

11/13 Leon, Mexique Festival Internacional del Glabo

12/16 Arabie Saoudite Soundstorm Festival

12/28 New York, NY Chapiteau

29/12/Los Angeles, Californie Académie

12/30 Denver, CO et Phoenix, AZ Festival de la décadence

12/31 Dallas, TX Lights All Night Festival

1/1 Las Vegas, NV Zouk