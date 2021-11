DJ Snake, Ozuna, Megan Thee Stallion et Lisa (BLACKPINK), ensemble sur ‘SG’

DJ Snake l’a encore fait. L’artiste s’est associé à Ozuna, Megan Thee Stallion et Lisa (BLACKPINK) pour sortir leur nouvelle chanson ‘SG’. Ainsi, le dj et producteur réunit des artistes totalement différents, pour faire d’une chanson un véritable succès international.

À première vue, Ozuna, Megan Thee Stallion et Lisa de BLACKPINK n’ont rien à voir avec cela. Cependant, DJ Snake a découvert que ses styles s’intègrent parfaitement dans la même chanson, étant une fusion unique dont le résultat ne pourrait être plus spectaculaire.

De cette façon, ils ont tous rejoint ‘SG’, une chanson dont l’acronyme signifie ‘Sexy girl’, deux mots qui sont constamment répétés tout au long des refrains de la chanson. Une chanson qui est allée directement dans les charts dans plusieurs pays.

‘SG’ est une chanson avec une base très accrocheuse, un refrain où les rythmes urbains et latins d’Ozuna rencontrent le rap de Megan Thee Stallion et la voix incroyable de Lisa, de cette façon, le succès de cette collaboration inattendue de ce groupe d’artistes est démontré.

À sa sortie, la chanson de DJ Snake a atteint 6 millions de vues sur YouTube dans les premières heures qui ont suivi sa sortie. Des chiffres qui confirment le bel accueil qu’a eu cette chanson, qui se présente comme l’un des grands tubes de ce second semestre.

D’autre part, il s’agit de la première collaboration de Lisa puisqu’elle a annoncé qu’en plus de faire partie de BLACKPINK, elle souhaitait également faire ses débuts en solo. Et ses débuts n’auraient pas pu être meilleurs. N’attendez plus et écoutez ‘SG’, la collaboration du moment !

A écouter ci-dessous : https://youtu.be/tJXPfNDVF4I