DJ Snake, Rich Brian et Rick Ross lancent la vidéo “Run It” avec Simu Liu

Dans la foulée de l’ouverture à succès du nouveau film de Marvel, Shang-Chi et La Légende des Dix Anneaux, DJ Serpent, Rich Brian, et Rick Ross ont dévoilé le clip officiel de “Run It” qui apparaît à la fois dans le film et sur la bande originale du film intitulé Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings: The Album.

Aux côtés des trois artistes, le clip bourré d’action met également en vedette l’acteur principal du film, Simu Liu, que les fans peuvent voir s’affronter sur la piste de danse avec le producteur en tête des charts, DJ Snake. La chanson est présentée dans la tristement célèbre “scène de combat de bus” que les fans auraient chronométrée en voyant le film.

Marvel Music/Hollywood Records et Interscope Records ont sorti la bande originale officielle du film de Marvel Studios, Shang-Chi et The Legend of The Ten Rings. La bande originale est produite par le collectif de musique pionnier 88rising – la principale plate-forme musicale pour les artistes asiatiques et américains d’origine asiatique à travers le monde – et comprend une production originale du film et inspirée par celui-ci. La bande originale comprend Anderson .Paak, Rich Brian, Swae Lee, Jhené Aiko, Mark Tuan, Saweetie, Audrey Nuna, NIKI, Guapdad 4000, Warren Hue, keshi, 21 Savage, Rick Ross, DJ Snake et bien d’autres.

Shang-Chi et The Legend of The Ten Rings, qui a eu sa première mondiale le 3 septembre 2021, connaît un énorme succès critique et commercial après avoir ouvert au n ° 1 sur tous les marchés mondiaux clés et détient actuellement le titre de film n ° 1 dans le monde.

Ricky Rozay a également été sur une lancée ces derniers temps, annonçant récemment le redémarrage de la tournée “Legendz of the Streetz” du blockbuster.

La sortie de 11 dates qui devrait débuter le 30 septembre à Augusta, en Géorgie, mettra en vedette Ross partageant la scène avec Jeezy, Gucci Mane, 2 Chainz, Fabolous, Boosie Badazz, Lil Kim, Trina et DJ Drama. La tournée touchera Atlanta, Greensboro, Baltimore, La Nouvelle-Orléans, Houston, Dallas, Miami, Jacksonville et Tampa avant de se terminer à Memphis le 22 octobre.

Achetez ou diffusez Shang-Chi et la légende des dix anneaux : l’album.