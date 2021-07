DJ Snake sort “You Are My High” et annonce une tournée

Producteur multi-platine DJ Serpent a dévoilé son dernier nouveau morceau “You Are My High”. Sur ce disque, le perturbateur qui repousse les limites fusionne des éléments de musique de danse traditionnelle avec du R&B classique et du funk pour créer un paysage sonore électronique woozy qui sera assurément une chanson incontournable de l’été.

La chanson, qui échantillonne le morceau classique “You Are My High” de The Gap Band, fait suite à la sortie la semaine dernière de l’hymne de club à haute énergie de DJ Snake “Ring The Alarm” avec Malaa. Les deux morceaux arrivent juste après l’annonce de DJ Snake qu’il se lancera dans une tournée à travers l’Europe et l’Amérique du Nord, y compris des dates avec Malaa, à partir du 29 juillet à Chicago, IL. La prochaine édition de 2021 comprend un arrêt au légendaire festival de musique électronique d’Amérique du Nord EDC Las Vegas en octobre.

De retour en mars, Selena Gomez et DJ Snake ont décroché un hit dans le Top Ten sur le palmarès Hot Latin Songs de Billboard avec « Selfish Love ». Le single bilingue, qui a fait ses débuts au n ° 6 cette semaine, apparaît sur le premier EP en langue espagnole de Gomez, Revelación.

“Selfish Love” marque la deuxième collaboration du duo, après “Taki Taki” de 2018. Ce dernier morceau, qui comprenait également des contributions d’Ozuna et de Cardi B, a été certifié 4x platine par la RIAA, tandis que sa vidéo a depuis dépassé les 2 milliards de vues.

« Selena et moi avions parlé et après ‘Taki Taki’, nous devions donner au monde une autre tournée avec des vibrations estivales fraîches. Quelque chose qui vous a donné l’impression d’être en été la première fois que vous l’avez entendu », a déclaré DJ Snake dans une déclaration précédente. “” L’amour égoïste ” est venu très naturellement pour nous et je pense que c’est l’évolution parfaite pour notre histoire ensemble.”

Achetez ou diffusez « You Are My High ».

Dates de la tournée DJ Snake 2021 :

*Date étoilée avec Malaa

7/29 Chicago, Illinois Rayon*

7/30 Denver, CO Mission Ballroom*

7/31 Las Vegas, NV AYU Dayclub

8/1 San Bernadino, Californie Hard Summer Festival

8/5 New York, NY Chapiteau

8/6 Brooklyn, NY Brooklyn Mirage

8/7 Miami Beach, Floride LIV Miami

8/8 Tampa, Floride Piscine WTR

8/9 Las Vegas, NV AYU

8/13 Las Vegas, NV AYU Dayclub

8/14 Washington, DC Echostage*

8/15 Houston, Texas Clé

27/08 Agde, France Amnésie

8/28 Plainfeld, Autriche Electronic Love Festival

9/4 Göteborg, Suède Summerburst

9/5 Francfort-sur-le-Main, Allemagne World Club Dome Édition Las Vegas

9/10 Cluj-napoca, Roumanie UNTOLD

9/17 San Juan, Porto Rico Coca-Cola Music Hall

9/19 Las Vegas, NV AYU Dayclub

9/24 Las Vegas, NV AYU Dayclub

10/15 Oakland, CA Emerge Warehouse*

23/10 Las Vegas, NV EDC Las Vegas

29/10 San Bernadino, Californie Évadez-vous d’Halloween

12/31 Dallas, TX illumine toute la nuit