DJ Snake taquine la chanson avec Megan Thee Stallion, Lisa de BLACKPINK

DJ Snake s’est tourné vers Twitter pour taquiner son nouveau morceau, qui comprend Ozuna, Megan Thee Stallion et Lisa de BLACKPINK.

Dans le clip de 30 secondes, DJ Serpent émerge d’un hôtel de luxe et vers un ensemble de voitures ornées de plaques d’immatriculation aux noms de ses collaborateurs. Bien que les images soient brèves, Snake semble travailler avec des thèmes reggaeton et hip-hop sur la piste.

Le mois dernier, DJ Snake, Rich Brian et Rick Ross a dévoilé le clip officiel de « Run It » qui apparaît à la fois dans Shang-Chi et La Légende des Dix Anneaux et sur la bande originale officielle du film intitulé Shang-Chi et La Légende des Dix Anneaux : L’Album.

Aux côtés des trois artistes, le clip bourré d’action met également en vedette l’acteur principal du film, Simu Liu, que les fans peuvent voir s’affronter sur la piste de danse avec le producteur en tête des charts, DJ Snake. La chanson est présentée dans la tristement célèbre « scène de combat de bus » que les fans auraient chronométrée en voyant le film.

Plus tôt cet été, Snake a sorti son dernier nouveau morceau, « Tu es de ma taille. » Sur disque, le perturbateur qui repousse les limites fusionne des éléments de musique de danse traditionnelle avec du R&B classique et du funk pour créer un paysage sonore électronique woozy qui sera assurément une chanson incontournable de l’été.

La chanson, qui échantillonne le morceau classique « You Are My High » de The Gap Band, fait suite à la sortie la semaine dernière de l’hymne de club à haute énergie de DJ Snake « Ring The Alarm » avec Malaa. Les deux morceaux sont arrivés dans la foulée de l’annonce de DJ Snake qu’il se lancera dans une tournée à travers l’Europe et l’Amérique du Nord, y compris des dates avec Malaa, à partir du 29 juillet à Chicago, IL. La course 2021 comprend un arrêt au légendaire festival de musique électronique d’Amérique du Nord EDC Las Vegas plus tard ce mois-ci.

La séquence chaude a commencé en mars, lorsque Selena Gomez et DJ Snake ont décroché un hit dans le Top Ten sur le palmarès Hot Latin Songs de Billboard avec « Selfish Love ». Le single bilingue, qui a fait ses débuts au n ° 6 cette semaine, apparaît sur le premier EP en espagnol de Gomez, Revelación.

