Django revient dans les premières images de la nouvelle série télévisée avec Matthias Schoenaerts et Noomi Rapace ⋆ .

]]>]]>

Sky et CANAL + ont publié un lot d’images de leur petit écran haut de gamme réinventant le western spaghetti classique de Sergio Corbucci Django, nous donnant notre premier aperçu de Matthias Schoenaerts en tant que Django, Nicholas Pinnock en tant qu’antagoniste John Ellis, Noomi Rapace en tant qu’ennemie impitoyable d’Ellis Elizabeth et Lisa Vicari en tant que fille perdue de Django, Sarah.

L’histoire se déroule dans le Far West dans les années 1860 et 1870. Sarah et John ont fondé New Babylon, une ville de parias, pleine d’hommes et de femmes de toutes origines, races et croyances, qui accueille tout le monde à bras ouverts. Hanté par le meurtre de sa famille huit ans plus tôt, Django est toujours à la recherche de sa fille, estimant qu’elle a peut-être survécu. Il est choqué de la trouver à New Babylon, sur le point d’épouser John. Mais Sarah, maintenant une femme adulte, veut que Django parte, car elle craint qu’il ne mette New Babylon en danger s’il reste. Cependant, Django, croyant que la ville est en danger, est catégorique qu’il ne perdra pas sa fille deux fois.

Django tourne actuellement en Roumanie. Pour l’instant, il n’y a pas de mot sur une date de première, mais nous vous tiendrons au courant.

]]>]]>

Lien source