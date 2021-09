‘djay’ intègre désormais pleinement la technologie ShazamKit avant la sortie d’iOS 15

Algoriddim a annoncé aujourd’hui avoir intégré ShazamKit à djay, sa plate-forme de DJing primée par Apple Design Award. L’application universelle est l’une des premières applications à exploiter les capacités de la reconnaissance audio de Shazam, disponible sur iOS 15.

« L’intégration de Shazam dans djay transforme complètement le flux de travail créatif des DJ. En tant que DJ, vous êtes constamment à la recherche de nouvelles musiques à jouer lors de votre prochain concert, mais l’identification d’un morceau et le processus de son introduction dans votre bibliothèque ont été une tâche difficile sans moyen transparent de le faire. Désormais, chaque fois que vous entendez une bonne chanson, vous pouvez la charger dans les platines de djay d’une simple pression sur un bouton et libérer instantanément votre créativité », a déclaré Karim Morsy, PDG d’Algoriddim.

La fonction intégrée de djay permet désormais aux utilisateurs de découvrir la musique jouée dans leur environnement, qu’ils assistent à un événement, écoutent la radio ou jouent un set dos à dos avec un autre DJ. Une fois qu’une chanson a été identifiée, djay la charge instantanément sur les platines virtuelles et lit l’audio en synchronisation avec la source musicale externe.

Cette synchronisation temporelle est obtenue en détectant et en faisant correspondre la partie exacte de la chanson via Shazam. Ensuite, la fonction Automix de djay peut créer un mix avec des pistes similaires, remixant automatiquement la chanson, appliquant des effets et la déconstruisant dans ses composants d’origine à l’aide de sa technologie Neura Mix.

L’intégration ShazamKit est la dernière d’une gamme de fonctionnalités rendues possibles par les appareils iOS, y compris Neural Mix ™, qui utilise le moteur neuronal Apple pour permettre aux utilisateurs d’isoler les rythmes, les instruments et les voix de n’importe quelle piste en temps réel et redéfinit les limites de mélange créatif.

djay est disponible en téléchargement gratuit sur l’App Store ici. L’abonnement PRO optionnel coûte 6,99 $ par mois ou 49,99 $ par an et offre un accès complet à tous les contenus et fonctionnalités de djay Pro AI sur Mac, iPad et iPhone. Un essai gratuit de 7 jours de l’abonnement PRO complet est disponible.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :