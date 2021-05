djay Pro exploite le Neural Engine d’Apple pour de nouvelles transitions Automix et des fonctionnalités Neural Mix

Algoriddim a été vraiment au top de l’exploitation d’Apple Silicon au cours de l’année dernière et une nouvelle mise à jour aujourd’hui de son application djay Pro pour iPhone et iPad améliore encore sa fonction de transition Automix AI, Neural Mix gagne une isolation plus puissante, et plus encore.

Algoriddim a annoncé la mise à jour de djay Pro dans un communiqué de presse aujourd’hui. Les dernières fonctionnalités incluent de nouvelles options de transition alimentées par l’IA, une curation plus simple des listes de chansons et un mix neuronal amélioré alimenté par le moteur neuronal d’Apple:

La dernière itération d’Automix AI a été réécrite à partir de zéro. Un nouveau navigateur Automix permet aux utilisateurs d’organiser des listes de pistes simplement et efficacement, tandis que des options de transition améliorées, exploitant la technologie Neural Mix pour isoler les composants de chaque piste, donnent à chaque mix un mélange unique.

Algoriddim dit que les nouvelles fonctionnalités seront utiles pour tout le monde, des utilisateurs occasionnels aux DJ professionnels:

Dans un cadre de performance, cela permet aux utilisateurs de djay de quitter temporairement les platines, tout en gardant le mix en vie. Cette fonctionnalité permet également aux fans de musique occasionnels de jouer des sets DJ entièrement automatisés, chargés de tous leurs morceaux préférés, en direct, à la volée et sans aucune interaction supplémentaire de l’utilisateur.

Les nouvelles transitions automatiques comprennent:

Dissoudre évapore délicatement la piste sortante.

Riser crée cette sensation de festival, créant régulièrement de l’énergie avant d’échanger les pistes.

Écho vous donne un mix rapide dans la nouvelle piste tandis que la piste sortante rebondit au loin.

Spécifiquement pour la fonction Neural Mix, la mise à jour apporte «quatre canaux d’isolation musicale».

Exploitant la puissance des derniers appareils iOS avec Apple Neural Engine, Neural Mix propose désormais quatre canaux d’isolation musicale, permettant aux utilisateurs de contrôler et de mélanger les composants vocaux, harmoniques, de basse et de batterie d’une piste individuellement, en temps réel.

Enfin, le nouveau djay Pro pour iPhone et iPad apporte un nouveau slicer pour créer des mashups et des remix uniques, ainsi que des boucles imbriquées à utiliser avec la fonction de boucle AI Bounce de l’application.

djay Pro est disponible sur l’App Store en téléchargement gratuit avec des achats intégrés à partir de 6,99 $ / mois ou 49,99 $ / an pour débloquer toutes les fonctionnalités de l’application.

Découvrez tout ce qui est nouveau dans la dernière version ci-dessous:

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: