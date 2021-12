Djeddah, deuxième partie ? Pourquoi Hamilton se sent en confiance malgré l’absence de la pole pour le titre – .

Malgré la deuxième place des qualifications, incapable de défier le temps de la pole de Max Verstappen, Lewis Hamilton a déclaré qu’il se sentait en « bonne position » au départ du Grand Prix d’Abu Dhabi.

Son espoir est qu’en commençant avec le composé de pneus moyen, il aura un avantage stratégique sur son rival à chaussures molles. Et, surtout, cela diminue la pression sur Hamilton pour devancer son rival au départ.

Hamilton a flairé une ruse dans le blocage de mi-qualification qui a conduit Verstappen à échanger ses médiums contre des softs en Q2, ce qui signifie qu’il commencerait par eux. « Je suis toujours un peu sceptique avec tout, donc ce sera intéressant quand nous reviendrons et regarderons les informations et les tours à bord », a-t-il déclaré.

Assis à côté de Verstappen, Hamilton a observé : « Il est très rare que les gens enferment au premier tour. Il soupçonne que Red Bull a toujours eu l’intention de commencer la course sur des softs. « Je pense que nous avons le bon pneu mais je suppose que nous verrons demain. »

Hamilton soupçonne que commencer sur des softs a toujours été le plan de Verstappen. Pirelli a apporté les trois composés les plus tendres de sa gamme, les C3, C4 et C5, sur le circuit révisé de Yas Marina. Derrière le poleman Verstappen en pneus tendres et la Mercedes moyennement chaussée, Lando Norris, troisième, est également en pneus tendres. Il est également sur la ligne de course, et Hamilton sera soucieux de s’assurer que la McLaren ne balaie pas et ne le sépare pas de sa cible.

L’autre Red Bull chaussé de Sergio Perez dans ses traces de roues sera une autre préoccupation. Ne pas dépasser le Red Bull devant lui au départ peut s’avérer un inconvénient ; prendre du retard sur l’autre pourrait être désastreux.

Les modifications apportées à la disposition de Yas Marina permettent potentiellement à un pilote avec un avantage de départ de le porter plus loin dans le tour. Là où les conducteurs étaient auparavant regroupés dans un seul défilé, la nouvelle séquence précoce plus fluide devrait leur permettre de rester plus longtemps à côté. Les premiers tours des courses de Formule 2 étaient animés par une action à trois et même quatre larges.

Bien que les voitures de F1 considérablement plus rapides ne puissent pas effectuer de telles manœuvres avec une telle facilité, deux voitures pourraient facilement se suivre sur tout le premier secteur, en particulier avec la possibilité de glisser dans la ligne droite arrière.

On a beaucoup parlé de la possibilité d’une collision entre les deux prétendants, en particulier après que le directeur de course FIA ​​F1 Michael Masi a rappelé à tous ceux qui regardaient que les déductions de points sont une option pour les commissaires sportifs s’ils soupçonnent que quelqu’un a fait le sale boulot. Compte tenu de cela et de l’enjeu, il serait imprudent pour l’un ou l’autre conducteur de risquer une retraite.

Si Verstappen peut se sentir en confiance pour garder Hamilton derrière au départ, Mercedes s’attendra à ce que son choix de stratégie les mette en lice plus tard dans la course.

Le rythme d’entraînement d’Ocon montre que la stratégie de Verstappen peut fonctionner Peu de pilotes ont exploré leurs limites, à l’exception d’Esteban Ocon. En deuxième séance d’essais, il a sorti un train de pneus tendres sur un relais de 16 tours qui a vu le tour de l’Alpine assez régulièrement, bien qu’avec des temps au tour quelque peu piétons de 1’30.

Il n’y a pas eu de baisse significative des temps d’Ocon au cours du relais, son dernier tour étant l’un des plus rapides, mais sans savoir à quel point la voiture était alimentée, il est difficile de dire si cela pouvait être corrélé au rythme de course. Verstappen a effectué un relais de huit tours en pneus tendres où il a effectué un tour considérablement plus rapide (temps beaucoup plus proche de 1’28) mais bien sûr, sur une distance plus courte et avec potentiellement moins de carburant.

Mais le relais d’Ocon montre que les pneus les plus tendres de la gamme Pirelli ne sont pas nécessairement aussi désavantageux par rapport à un relais de course qu’ils l’ont été sur d’autres pistes. La surface de refroidissement au cours des sessions au crépuscule à Abu Dhabi peut également aider.

La force avec laquelle Verstappen doit pousser ses pneus peut s’avérer critique. Si c’est Hamilton qui remplit ses miroirs, il sera peut-être incapable de se détendre. Si c’est Norris ou – dans le meilleur des cas – Perez, il peut amadouer ce caoutchouc souple.

Les dépassements peuvent encore être délicats à Yas Marina. Il devra peut-être faire preuve d’une retenue particulière à la sortie des virages cinq et neuf – les deux gauchers rapides, où de lourds trottoirs attendent. Celles-ci n’ont été que partiellement atténuées en réponse aux inquiétudes soulevées par Pirelli concernant les bordures « pyramidales » qui sont similaires à celles qui ont conduit plusieurs pilotes à subir des crevaisons à Losail.

Verstappen sur caoutchouc souple poursuivi par Hamilton sur des pneus plus durs était le scénario que nous avons vu dans leur bataille acharnée à Djeddah. Hamilton a triomphé dans ce combat difficile après avoir utilisé à plusieurs reprises sa vitesse en ligne droite pour faire pression sur Verstappen.

Mais il n’a pas le même avantage ce week-end, comme le montre le radar ci-dessous, Verstappen ayant opté pour une configuration d’appuis inférieurs. Ce changement ne s’est toutefois pas fait sans problèmes pour Red Bull. Avant les essais finaux et les qualifications, l’aileron arrière de Verstappen a dû être ajusté et réparé.

Néanmoins, Hamilton se lance dans une course où il doit battre Verstappen, confiant d’avoir les bons pneus et la bonne stratégie. Le dernier chapitre de cette saison palpitante révélera s’il avait raison ou si Red Bull a réussi un coup de maître pour remporter le championnat.

