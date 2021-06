Djeddah dévoile les premières images de la piste de Formule 1

in

Pour la première fois, des rendus de l’impressionnant stand et des bâtiments d’équipe ont été dévoilés pour le Jeddah Street Circuit.

La Formule 1 devrait courir en Arabie saoudite pour la première fois en 2021. Il est question de passer à une nouvelle piste spécialement conçue à l’avenir, mais pour l’instant, les rues de Djeddah seront le domicile saoudien de la Formule 1.

La conception du site a été confiée au célèbre architecte de Tilke, Ulrich Merres, dans le but de créer le circuit urbain le plus rapide de l’histoire de la Formule 1.

Nous savons déjà que la piste comportera 27 virages, avec un tour virtuel déjà disponible en ligne, et maintenant de nouvelles images ont montré les installations de pointe qui abriteront les équipes.

La structure de quatre étages mesurera 280 mètres de long et prendra la forme d’un paysage composé de bâtiments en quinconce à plusieurs étages.

Surplombant la ligne droite principale tout en adossé à la côte de la mer Rouge, tous les garages des équipes y seront logés, tout comme le Paddock Club, le centre de contrôle de la course et les suites d’accueil pour les invités.

“Nous sommes ravis de partager ces rendus exclusifs de notre superbe Pit et Team Building avec le monde aujourd’hui”, a déclaré SAR le prince Khalid Bin Sultan Al Abdullah Al Faisal, président de la Fédération saoudienne de l’automobile et de la moto (SAMF), sur le site Internet de la Formule 1.

« Le Pit Building est le symbole de tout ce que cette course représente : accueillant, moderne et spectaculaire.

« Avec seulement six mois avant que le summum du sport automobile n’atteigne l’Arabie saoudite, les préparatifs avancent à une vitesse incroyable alors que notre équipe dévouée se prépare pour le tout premier Grand Prix d’Arabie saoudite de Formule 1. Nous avons hâte de vous accueillir à Djeddah en décembre prochain pour un week-end de courses record et de divertissement de classe mondiale.

Le premier Grand Prix d’Arabie saoudite n’est plus que dans six mois, l’événement devant accueillir l’avant-dernière course de la saison 2021 de Formule 1 le 5 décembre.

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !