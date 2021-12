Djeddah est « la plus grande inconnue à laquelle nous sommes confrontés toute l’année »

Le patron de Pirelli F1 Mario Isola admet que le premier Grand Prix d’Arabie saoudite a créé le plus d’incertitudes pour leurs choix de pneus cette saison.

La Formule 1 se rend en Arabie saoudite pour l’avant-dernière manche de la saison 2021, marquant son tout premier voyage dans le pays, les pilotes devant être accueillis par le tout nouveau circuit de la corniche de Jeddah.

Cependant, comme il s’agit d’une piste nouvellement construite sans données antérieures disponibles, cela signifiait que Pirelli était quelque peu aveugle au moment de décider quels composés de pneus fournir aux équipes pour cet événement.

Le circuit de la corniche de Jeddah devrait être la piste de rue la plus rapide jamais vue en Formule 1, mais Pirelli s’est abstenu d’envoyer ses composés les plus durs, s’installant plutôt au milieu de sa gamme, comme recommandé par les équipes sur la base de leurs simulations.

Cela signifie que le C2 sera disponible en tant que pneus durs, le C3 sera le moyen et le C4 servira de composé tendre.

En avant-première du Grand Prix d’Arabie saoudite pour Pirelli, Isola a déclaré : « Djeddah est probablement la plus grande inconnue à laquelle nous sommes confrontés toute l’année, la piste étant achevée très près de la course.

« En conséquence, nous ne pouvons compter que sur les simulations de la F1 et des équipes, ainsi que sur d’autres informations que nous avons collectées, pour proposer notre nomination.

« Ce circuit urbain semble être assez différent des autres, et les vitesses élevées avec des virages rapides joueront évidemment un grand rôle dans le comportement des pneus.

« Jeddah a plus de virages que n’importe quelle autre piste du calendrier et l’un d’entre eux, le virage 13, a également une inclinaison de 12 degrés, donc il y a beaucoup d’éléments différents qui permettront aux pneus de travailler dur. »

Max Verstappen pourrait potentiellement remporter son premier championnat du monde à Djeddah, le pilote Red Bull prenant huit points d’avance sur Lewis Hamilton de Mercedes dans le Grand Prix d’Arabie saoudite.

S’il prend l’avantage sur Hamilton à 26 points ou plus sous le drapeau à damier, Verstappen sera champion – mais Hamilton entre dans le week-end de course avec un élan après avoir remporté les GP de Sao Paulo et du Qatar de manière impressionnante.