L’équipe de construction du circuit de la corniche de Djeddah fait des progrès « extraordinaires » alors que la date limite pour terminer le site à temps pour sa première course se rapproche.

La séance d’essais d’ouverture du premier Grand Prix d’Arabie saoudite doit avoir lieu dans cinq semaines.

Tilke Engineering a été nommé pour concevoir le circuit routier en partie en raison de son expérience dans la livraison rapide de grands projets de construction. MRK 1 Consulting, basée à Bahreïn, qui a travaillé avec Tilke sur des projets précédents, est également impliquée dans l’exploitation de la nouvelle piste de Djeddah.

Le directeur général de MRK 1, Mark Hughes, a déclaré à . que le délai de huit mois dans lequel le circuit de Djeddah est en cours de construction est l’un des plus courts sur lesquels ils ont travaillé.

« D’après mon expérience et d’avoir travaillé sur des projets, Bahreïn a été construit en 16 mois, Abu Dhabi a été construit en 18 mois », a déclaré Hughes. « Nous avons construit la piste en Thaïlande : de l’inauguration de notre premier événement, c’était 12 mois à Buriram et c’était un autre projet de Tilke. L’expérience de Tilke en matière de projets accélérés est assez exceptionnelle.

Hughes a qualifié le taux de progression à Djeddah d’« extraordinaire ». Il a visité le site pour la dernière fois il y a trois semaines et reçoit des mises à jour régulières de son équipe sur le terrain. « Ce qu’ils ont réussi à accomplir au cours des dernières semaines est miraculeux », a-t-il déclaré.

Le directeur de la course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi, devait visiter le site cette semaine pour vérifier les progrès et des représentants de la F1 ont également inspecté les travaux de construction.

« Nous avons également des visites régulières de la Formule 1 eux-mêmes, un certain nombre de Ross [Brawn’s] équipe ont été là au cours des deux derniers mois. Le plan est que la course se déroulera le 5 décembre, cela se déroulera et je pense que ce sera le cas. D’après les progrès que j’ai vus, je n’ai aucune raison d’en douter.

Néanmoins, il a concédé que l’achèvement de la construction en huit mois est « une grosse demande », même par rapport à d’autres projets rapidement achevés. « Avec le temps qu’il a fallu pour construire Bahreïn, Abu Dhabi et Buriram, je pense que la construction a commencé le 1er avril à Djeddah et la course a lieu en décembre, c’est un délai considérablement condensé. »

L’aménagement temporaire est construit comme une extension de la corniche du front de mer de Djeddah. « C’est une série de deux routes parallèles le long de la côte. Une voie vous emmène vers le nord puis vous arrivez à un rond-point et revenez et allez vers le sud.

«Cela longe toute la ville de Djeddah, et c’est une extension de cela de manière efficace afin que nous rejoignions le réseau routier existant.

« Toutes les barrières qui sont là peuvent sortir, ce sont toutes des barrières temporaires en béton avec des sections de clôture, et cette piste peut être reconvertie en voie publique après l’événement. »

Ses routes ne seront ouvertes au public qu’après la course de l’année prochaine, qui a reçu une date de mars dans le calendrier F1 2022.

« Les autorités ont dit d’accord, nous laisserons tout en place entre décembre entre la première et la deuxième course, ce qui est tout à fait logique [because of] le coût de tout sortir, ranger et remettre en place », a expliqué Hughes. « Il faudrait commencer à le reconstruire presque aussitôt après l’avoir démobilisé.

« Donc, à long terme, ce seront les autoroutes. Dans le champ intérieur, il y a des choses comme des terrains de football à cinq et des terrains de basket-ball et des choses. C’est donc bien une zone de sports et de loisirs. Il y a des cafés et des restaurants qui sont construits au bord de l’eau, ce sera une extension de la corniche existante.

