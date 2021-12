Djeddah FP1 : Avantage Hamilton et Mercedes épicée

L’action de Formule 1 a repris pour le Grand Prix d’Arabie saoudite après une pause de deux semaines sur le tout nouveau site du sport, le circuit de la corniche de Jeddah, Lewis Hamilton ayant l’avantage.

Étant le dernier circuit urbain à rejoindre le calendrier F1, le circuit de la corniche de Jeddah, promet d’être un véritable défi pour les 20 meilleurs pilotes du monde, avec sa nature à grande vitesse et son manque de zones de dégagement, avec des murs – beaucoup – prêts récupérer la voiture de tout pilote de F1 errant.

Il y avait de nombreux points à surveiller à Djeddah, l’avant-dernière manche de la saison de F1 de cette année, avec les deux rivaux pour le titre Max Verstappen et Lewis Hamilton séparés de huit points au classement à l’avantage du premier, Mercedes étant « théoriquement » considéré comme prospère. autour du tout nouveau circuit urbain, sans oublier le moteur Merc « épicé » que Hamilton aura boulonné sur sa W12.

Mais avec des prédictions inutiles cette saison, qui peut dire que Verstappen et Red Bull ne prévaudront pas en Arabie saoudite.

Hamilton trouve tout de suite son rythme

Bien que Verstappen ait bien commencé et ait occupé le haut des feuilles de temps avec les pneus durs, l’avantage a basculé vers Hamilton une fois que les deux voitures ont boulonné sur les pneus tendres à bandes rouges, le Britannique a terminé la première séance d’essais en Arabie saoudite le plus rapide de tous avec un temps de 1:29,786.

La deuxième place revient au Néerlandais qui n’était qu’à 0,056 seconde de son rival pour le titre. Trop proche pour appeler entre les deux.

La troisième place revient à Valtteri Bottas, l’ailier 0,223s plus lent que son coéquipier, suivi par Pierre Gasly d’AlphaTauri 0,255s en retard sur le Finlandais.

Antonio Giovinazzi a terminé cinquième surprise pour Alfa Romeo, mais à plus d’une demi-seconde du rythme, Carlos Sainz de Ferrari étant à 0,246 seconde de l’Italien sixième.

Le septième était le coéquipier de Sainz, Charles Leclerc, le Monégasque de 0,036 s plus lent que l’Espagnol.

Daniel Ricciardo était huitième pour McLaren et à 0,822 seconde du meilleur temps, tandis que son coéquipier Lando Norris était 13e plus de quatre dixièmes plus lent que l’Australien.

Fernando Alonso, qui était monté sur le podium au Qatar la dernière fois, a terminé neuvième lors de la première séance d’essais à Djeddah, à plus d’une seconde du temps de référence d’Hamilton.

Sebastian Vettel a complété le top dix pour Aston Martin 0.044s plus lent qu’Alonso.

Montez à bord pour un tour du circuit de la corniche de Jeddah, avec votre guide @Max33Verstappen 🎥#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/bxFVMphEhE – Formule 1 (@F1) 3 décembre 2021

En dehors du top dix

Le premier à rater le top dix a été le coéquipier de Verstappen, Sergio Perez, qui n’a jamais semblé à l’aise entre les murs du circuit de la corniche de Jeddah, terminant 11e et à 1,174 seconde du rythme.

Esteban Ocon a terminé 12e dans l’autre Alpine, près de deux dixièmes de moins que son vétéran coéquipier Alonso.

Norris, comme mentionné ci-dessus, était 13e devant Lance Stroll en 14e, le Canadien à 1.258 secondes du meilleur temps.

Yuki Tsunoda, qui a eu un moment embarrassant à la sortie des stands, a terminé 15e, devant Kimi Raikkonen, qui devrait bientôt prendre sa retraite, 16e.

La paire Williams, George Russell et Nicholas Latifi, qui rendaient hommage au regretté fondateur de l’équipe Sir Frank Williams sur leurs voitures, étaient respectivement 17e et 19e, alors qu’elles étaient séparées par le Haas de Mick Schumacher en 18e.

Nikita Mazepin avait 20 ans.

Résultats de l’Arabie saoudite FP1 :