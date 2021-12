Djeddah FP2: Hamilton en tête, Leclerc s’écrase

Le FP2 du Grand Prix d’Arabie saoudite de Formule 1 s’est terminé avec des drapeaux rouges alors que Charles Leclerc a écrasé sa Ferrari au virage 22 et Lewis Hamilton a terminé la session le plus rapide de tous.

Le circuit de la corniche de Jeddah allait toujours être impitoyable pour toutes les erreurs, et Leclerc l’a découvert à ses dépens, car il a perdu le contrôle de son SF21 au virage 22, donnant à ses mécaniciens Ferrari un gros travail de réparation à faire ce soir, mais s’est éloigné en toute sécurité de sa voiture en panne.

Hamilton conserve son avantage

Cependant, avant de s’écraser, Leclerc était dixième dans les écrans de chronométrage à 0,754 s du rythme, un jour où Lewis Hamilton a maintenu son avantage et a été le plus rapide avec un temps de 1: 29, 018, et a été suivi de près par son coéquipier Valtteri Bottas en deuxième, 0,061 s. plus lent que le Britannique.

Pierre Gasly est arrivé troisième à seulement 0,081 seconde du rythme, le Français plus rapide que son ancien coéquipier Red Bull Max Verstappen qui a dû se contenter de la quatrième place, et près des deux dixièmes du rythme de son rival pour le titre.

Notamment, les temps les plus rapides de Hamilton, Bottas et Verstappen étaient sur les pneus Medium, car ils ne se sont pas améliorés lorsqu’ils étaient en Softs, qui semblaient nécessiter plus de préparation pour être dans la bonne fenêtre, ce qui n’a pas été aidé par le trafic sur la piste. .

La cinquième place est revenue à Fernando Alonso dans l’Alpine qui était à 0,423s du meilleur temps, suivi de son coéquipier Esteban Ocon en sixième et à seulement 0,114s de moins.

Carlos Sainz était septième pour Ferrari et à 0,571 seconde du leader, alors que Yuki Tsunoda avait une meilleure performance pour terminer huitième et à seulement 0,008 seconde du temps de l’Espagnol.

Sergio Perez s’est classé parmi les dix premiers en neuvième à sept dixièmes et demi du meilleur temps de Hamilton, devant Leclerc, qui s’est écrasé tard.

🚁📸 @SaudiArabianGP #SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/h9woSyfKYh – Formule 1 (@F1) 3 décembre 2021

Comment s’en est sorti le reste

Les McLaren de Daniel Ricciardo et Lando Norris étaient respectivement 11e et 12e, séparées de 0,036 seconde à près d’une seconde du rythme. Ce n’est pas bon signe pour l’équipe qui cherche à rattraper son retard de 39,5 points sur Ferrari au classement des constructeurs.

Après sa présence surprise dans le top dix lors des FP1, Antonio Giovinazzi était plus familier 13e devant son coéquipier Kimi Raikkonen 14e.

Lance Stroll a terminé 15e pour Aston Martin, son coéquipier Sebastian Vettel 16e, 0,060 seconde séparant la paire, tandis que George Russell a pris la 17e.

Mick Schumacher a de nouveau terminé la séance 18e, plus vite que Nicholas Latifi de Williams qui était 19e.

Nikita Mazepin était à nouveau dernier, après avoir filé et causé des doubles drapeaux jaunes à un moment donné de la séance.

Résultats de l’Arabie saoudite FP2 :