Djeddah FP3: Avantage Verstappen alors que Red Bull trouve le rythme

La scène est prête pour une méga fusillade en pole position ce soir lors des qualifications du Grand Prix d’Arabie saoudite alors que les prétendants au titre de Formule 1 peu séparés Max Verstappen et Lewis Hamilton à la fin des FP3 avant les qualifications.

À la suite des essais de vendredi où Hamilton a dominé les débats, Red Bull a déniché un rythme pratique pendant la nuit, ce qui a permis à Verstappen de prendre la première place à la fin du FP3 avec Sergio Perez au troisième rang, bien qu’une demi-seconde de moins que le meilleur effort de son coéquipier.

Pris en sandwich entre les Bleus sur les écrans de chronométrage se trouvait Hamilton, à quelques dixièmes de son rival pour le titre Verstappen, mais il semble y avoir plus dans cette Mercedes.

Mais ce n’était pas une séance tranchée pour le Champion du Monde qui s’est fait surprendre à traîner sur la ligne de course en repoussant l’AlphaTauri de Pierre Galsy puis le Haas de Nikita Mazepin, tous deux en hotlap.

hamilton a été convoqué devant les commissaires de course de la FIA pour répondre de ses actes.

Néanmoins, l’étape pour un humdinger se qualifie ce soir sur le circuit de la corniche de Jeddah entre les Lewis et Max avec des voitures qui semblent être à la hauteur de ce lieu formidable.

Il y a de fortes chances que l’un d’entre eux soit en pole.

Perez et Bottas notamment ont fort à faire pour être proches de leurs coéquipiers

Les stars inattendues du spectacle jusqu’à présent ont été la paire AlphaTauri, avec Yuki Tsunoda étonnant avec le quatrième meilleur temps, un demi-dixième devant son coéquipier Pierre Gasly, ce qui en fait quatre voitures à moteur Honda dans le top cinq.

Besoin de la bataille pour le titre, Valtteri Bottas a du pain sur la planche pour trouver le deuxième ou le plus qui lui manque par rapport au meilleur temps. Sixième n’est pas bon pour la cause Mercedes.

Viennent ensuite le duo Ferrari de Charles Leclerc, qui s’est remis de l’accident de samedi, et Carlos Sainz à quelques centièmes de la voiture sœur.

Le meilleur que McLaren puisse faire pour ses rivaux du championnat des constructeurs de F1 en troisième place était le dixième pour Lando Norris, bien qu’un peu plus d’un dixième sur Leclerc, Daniel Ricciardo manquant d’une demi-seconde, en 14e position.

Esteban Ocon a terminé neuvième, avec un quart de seconde d’avance sur son compatriote alpin Fernando Alonso, 11e. Ce milieu de terrain est très serré avec une demi-seconde entre une demi-douzaine de voitures.

En conclusion, on peut dire que le FP3 et les qualifications seront des scénarios différents en termes de température de piste et de conditions atmosphériques.

Néanmoins, attendez-vous à ce que Max et Lewis se battent pour cet important départ en première place, la première rangée étant susceptible de leur appartenir, cependant, tout peut arriver dans ce tout nouveau lieu non testé.