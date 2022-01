DJI Action 2, analyse et avis | La technologie

Quand on parle de DJI, actuellement la première chose qui vient à l’esprit ce sont les drones. Il y a quelques mois, nous avons analysé l’Air 2S, un drone spectaculaire pour « faire flipper » la vidéo, mais il ne faut pas oublier que l’un des points forts de l’entreprise sont les stabilisateurs et les caméras d’action.

En ce sens, il existe plusieurs propositions, certaines qui combinent cardan et caméra d’action (comme l’Osmo Pocket) et d’autres qui sont des caméras d’action plus traditionnelles. C’est là qu’entre en jeu le DJI Action 2, qui a été le grand rival de la GoPro Hero 10 Black ces derniers mois.

Et, justement, s’il y a quelques jours nous vous disions notre avis sur la dernière génération de GoPro, maintenant c’est parti avec l’analyse du DJI Action 2, un appareil photo dont le secret est… des aimants.

DJI Action 2Dimensions et poids39 x 39 x 22,3 mm | 56 grammesAdaptateurBase magnétiqueCapteur12 mégapixels | 1 / 1,7 « Capacité vidéo CMOS Jusqu’à 4K 4: 3 à 60 ips | Jusqu’à 4K 16: 9 à 120 ips Objectif 155º | f / 2,8 Écran tactile de 1,76 » | 500 lentes | 350 pixels par pouce de densité Battery580 mAh | 2,23 Wh | Chargement USB-C dans l’un des modulesConnectivité Wi-Fi 2,4 – 5,1 – 5,8 GHz | Micro Bluetooth 5.0Sound1Prix399 euros avec le power combo chez Amazon

Sections de révision DJI Action 2:

Un cube magnétique que vous pouvez placer n’importe où

Je prévois que j’ai beaucoup aimé la stabilisation et la qualité d’image, mais je prévois déjà que la meilleure chose à propos du DJI Action 2 est sans aucun doute son design.

C’est une conception modulaire qui rien de nouveau, car l’Insta360 One R est déjà une caméra modulaire qui, soit dit en passant, a un objectif de 1 « , mais ici la grâce est dans la taille compacte et les aimants.

La caméra a des dimensions de 39 x 39 mm, une profondeur de 22,3 mm et un poids de seulement 56 grammes. Il est en aluminium, ce qui favorise la dissipation de la chaleur, mais peut le rendre un peu plus délicat (du moins en ce qui concerne les marques) lors des chutes.

On y voit seulement l’objectif, l’écran tactile, le bouton d’alimentation et commencer à enregistrer en haut, les antennes pour la connectivité sans fil et, en bas, la « magie ».

Là, nous avons des crochets sur les côtés, des broches de connexion et des trous pour passer une sangle que nous pouvons attacher au poignet.

Cette zone inférieure est celle qui est magnétisée et, comme vous pouvez le voir, nous n’avons ni port de charge ni emplacement pour une microSD.

Le corps est scellé et peut contenir jusqu’à 10 mètres dans l’eau sans le boîtier étanche, un montant qui augmente jusqu’à 60 mètres si on utilise le boîtier.

Tout cela est assez étrange, mais l’explication est que ces éléments occupent l’espace interne dont la batterie, le processeur et le capteur ont besoin… et que, vraiment, l’appareil photo n’est pas complet sans au moins un de ses modules.

La magie est dans les aimants et dans les ‘cubes’ qu’il faut acheter oui ou oui

L’aimant en bas nous permettra de placer la caméra sur un lampadairePar exemple, comme il est assez fort et, d’après nos tests, il ne tombera pas même s’il y a du vent fort.

Cependant, cet aimant fonctionne également pour connecter les modules. Lors de l’achat du DJI Action 2, nous devons choisir entre le module d’écran avant -qui coûte 500 euros- ou le Power Combo -qui coûte 399 euros-.

Fondamentalement, un module est un écran et l’autre une batterie. Vous allez pouvoir mettre les deux en même temps, mais honnêtement, J’achèterais le module de batterie supplémentaire avant l’écran avant, car cela vous sera beaucoup plus utile.

Oui, l’écran externe a sa propre batterie, mais la capacité totale d’enregistrement sera plus élevée avec le module à batterie seule et, si vous voulez le deuxième écran, vous pourrez toujours l’acheter à l’avenir pour monter les trois en même temps.

Si l’on ne tient pas compte de la batterie supplémentaire de l’un et de l’écran de l’autre, les deux modules sont exactement les mêmes. Les deux ont dans la partie supérieure les modules de connexion avec la caméra, ainsi que deux crochets qui améliorent la sécurité du couplage.

Sur le côté droit, ils ont le bouton d’enregistrement, sur le côté gauche l’USB-C pour charger à la fois le module et la caméra et à l’arrière la fente pour la microSD. Celui sur l’écran a également trois microphones.

Ces modules peuvent être placés comme on veut, donc on peut mettre la batterie sous l’appareil photo et, enfin, l’écran, ou inversement, mais ce qu’on ne peut pas faire c’est les mouiller.

Ce ne sont pas des corps scellés et ne peuvent être mouillés que si nous avons le boîtier étanche, ainsi que de les immerger à 60 mètres.

Et le poids est de 57 grammes pour le module batterie et de 64 grammes pour l’écran. D’un autre côté, nous avons un autre module macrophotographie et vidéo qui est simplement une « loupe » magnétique qui colle à l’objectif.

Polyvalence totale avec une bonne qualité d’image et une bonne stabilisation, mais vous serez éteint par une surchauffe

Mais bon, allons au cœur d’un appareil photo, du capteur et de la qualité d’image. DJI a fait ses devoirs ici et nous avons un capteur sensiblement plus grand que celui de la GoPro grâce au Capteur CMOS 1/1.17″.

Un capteur de près d’un pouce avec un champ de vision de 155° et une ouverture f/2.8 qui, bien qu’il ne soit pas aussi lumineux que l’Insta360 One R dans des conditions de très faible luminosité, fait un très bon travail.

Il a 12 mégapixels et nous avons un zoom numérique jusqu’à 4x pour la vidéo (selon la qualité d’enregistrement) et 4x pour les photos.

Bien que nous ayons un champ de vision très large, nous pourrons choisir entre avoir ce effet fisheye ou correction asphérique, quelque chose que la caméra fait vraiment bien.

Dans de bonnes conditions d’éclairage, l’image et la stabilisation sont excellentes. Il me semble que la balance des blancs est correcte et l’exposition est aussi bonne qu’elle peut l’être.

C’est-à-dire que lorsqu’il y a une zone avec un contraste clair en raison d’un soleil et d’une ombre très prononcés, lorsque le point d’exposition est dans la zone la plus exposée, il « gère » bien pour que l’ombre ne soit pas totalement noire ou sous-exposée et, si nous déplacez l’appareil photo, il compense l’exposition rapidement et sans faire de choses étranges.

Cette stabilisation numérique, appelée RockSteady 2.0, me semble de grande qualité Et DJI a fait un excellent travail à cet égard, également dans le contrôle de l’horizon pour plus de photos d’action sur un vélo, par exemple.

J’aime aussi la photographie, avec une image contrastée et très attractive à télécharger sur les réseaux sociaux. Cependant, malgré la taille du capteur, lorsque la lumière commence à tomber, le grain commence à apparaître et, lorsque les conditions sont très difficiles, la stabilisation disparaît.

Ce n’est pas non plus un appareil photo à utiliser dans ces situations, mais bon, vous savez.

A propos de l’enregistrement, nous pourrons capturer des vidéos jusqu’à 130 Mb/s, nous avons le mode désaturé pour éditer plus tard ou naturel, le mode professionnel pour contrôler des paramètres tels que la balance des blancs et une série de résolutions assez variées selon le rapport hauteur/largeur.

À 4: 3, nous pourrons capturer des images 2,7K ou 4K à 24, 25, 30, 48, 50 et 60 fps. À 16:9, nous pourrons capturer des images 4K et 2,7K de 24 à 100 et 120 ips pour rendre le ralenti jusqu’à quatre fois plus lent. À 16: 9 à 1 080p, nous pourrons capturer jusqu’à 200 et 240 ips pour faire des ralentis jusqu’à 8x.

Nous vous avons déjà dit que les cartes mémoire jusqu’à 256 Go vont dans l’un des modules, mais l’appareil photo dispose d’environ 22 Go internes utilisables cela nous donne environ 23 minutes d’enregistrement en 4K60.

Et l’interface… eh bien, c’est un peu déroutant. L’écran est carré et a des dimensions de 1,7″. Il semble petit -il l’est-, mais la vérité est qu’on s’y habitue rapidement.

C’est tactile, ça a l’air bien à l’extérieur et ça a une très bonne sensibilité, mais l’interface m’a semblé un peu déroutante.

Pas en ajustant des paramètres ou en changeant de mode, mais en appliquant le zoom, qui répond parfois bien à un certain geste… et parfois non. Mais bon, c’est comme tout, il faut le faire.

Maintenant bien, parlons de la surchauffe. Et c’est que, je pense que la qualité d’image est fantastique et la stabilisation remplit également plus que suffisant, mais nous pourrons enregistrer une courte durée suivie soit par la batterie, soit parce qu’elle s’éteint en raison d’un excès de chaleur.

En extérieur on a eu des chiffres meilleurs ou moins bons selon la météo, mais pour faire le test d’échauffement on a eu recours à un environnement contrôlé : faire des bêtises (pour que la stabilisation entre en jeu) à l’intérieur.

À une température de 22º d’enregistrement à 4K60 et avec la stabilisation électronique activée, la caméra vous indique au bout de 7 minutes qu’elle arrête d’enregistrer en raison d’un excès de chaleur. Nous pouvons reprendre l’enregistrement, mais il s’éteint bientôt à nouveau.

Enregistrement à 4K120, ce message apparaît après trois minutes et demie. Nous avons mesuré la température corporelle et elle était de 43º. Il arrive à déranger la main.

Nous ne pouvons pas dire ce que ce sera en été dans un module sur un casque si nous partons avec le vélo à travers les montagnes, mais ce ne sont certainement pas les données qui me laissent tranquille.

La batterie vole sans que vous vous en rendiez compte

Maintenant, si le chauffage est un problème, la batterie ne nous rassure pas. Il existe de nombreuses variables de capture à la fois pour la qualité d’enregistrement et pour les paramètres de stabilisation, de rapport hauteur/largeur ou d’économie de batterie.

Cependant, en extérieur à 100% de luminosité, avec stabilisation et enregistrement en 4K60 en mode 16:9, après 7 minutes d’enregistrement nous avons 57% de la batterie. Oui, à 1 080p, cela dure certainement plus longtemps, mais la résolution optimale est de 4K60 à la fois pour la fluidité et les éventuelles caméras lentes.

Si au lieu de 4K60 on enregistre en 4K120, quand la batterie s’éteint pour cause de surchauffe à 3 minutes 34 secondes, il nous reste 65% de batterie.

Cela va vous sembler une bête, mais une minute d’enregistrement consomme 11% de la batterie dans ce mode.

Pas de bonnes données, pas du tout. DJI prétend qu’à 1 080p30, ils peuvent enregistrer jusqu’à 70 minutes avec la stabilisation électronique désactivée, mais je ne pense pas que cet appareil photo en vaut la peine pour cette résolution.

La capacité de la caméra elle-même est de 530 mAh et les modules (à la fois l’écran et le module de charge) ont 1 300 mAh. Si nous sortons avec la cargaison, par exemple, le problème de surchauffe est toujours là, mais au moins nous avons une marge de temps.

L’appareil photo passe de 0% à 64% de batterie avec 15 minutes de charge avec le module seul, sans brancher un USB-C. Il faut 28 minutes pour atteindre 100%. Je pense que ce n’est pas mal, vraiment, et après une charge complète, le module de batterie a 48% restant, donc il dure presque deux charges complètes.

Le problème est que, sur un long voyage car nous n’avons pas de batterie amovible comme sur GoPro, nous devrons avoir un PowerBank oui ou oui pour charger les modules et la caméra elle-même, ce qui rend le processus de départ en excursion un peu plus lourd qu’avec d’autres caméras.

DJI sait très bien ce qu’il fait et veut bouffer le marché de la GoPro

Et nous arrivons au terme de l’analyse de ce DJI Action 2 au goût un peu aigre-doux. En tant que concept, cela ressemble à une caméra d’action bestiale pour moi.

Il est vrai que ce n’est pas le plus récent car l’Insta360 One R était déjà modulable, mais la taille de celle de DJI est bien plus compacte, J’aime la puissance des aimants et la qualité de fabrication.

L’enregistrement est également à un excellent niveau grâce à la taille du capteur, aux images que nous pouvons réaliser et, surtout, à une grande stabilisation.

Cependant, il y a deux « mais » importants dans ce modèle qui doivent être corrigés pour une nouvelle génération.

D’une part l’autonomie, excessivement rare et oui, je comprends que l’appareil photo soit très petit, mais nous n’avons pas de batteries interchangeables et peut-être faut-il le rendre plus grand ou plus lourd pour les séances d’excursion.

La DJI Action 2 est une caméra d’action minuscule qui peut enregistrer avec une excellente stabilisation jusqu’à 4K120. Il a un aimant puissant pour placer différents modules tels que la batterie et l’écran avant

Et d’autre part, quelque chose de presque plus important à réparer, surchauffe. En été, cet appareil photo ne résistera pas à l’extérieur, c’est là qu’il sera principalement utilisé.

Mais bon, en polissant ça, je pense que ce sera un excellent produit pour la troisième génération. En ce moment, même avec une qualité d’image exceptionnelle, il faut peut-être regarder d’autres modèles qui permettent, au moins, de changer les piles.