DJI Air 2S, un drone idéal pour prendre des photos et des vidéos avec des systèmes de vol avancés | La technologie

DJI est l’une des marques les plus puissantes en matière d’appareils d’enregistrement vidéo. Que ce soit sur le marché du cardan, des drones ou des caméras stabilisées autonomes, l’entreprise propose toujours des produits de qualité et souhaite désormais relever la barre avec le lancement du DJI Air 2S.

Bien qu’il existe de nombreuses difficultés dans certaines régions pour piloter un drone, et qu’il soit pratique de regarder des cartes et des applications officielles pour savoir où nous pouvons le faire en toute sécurité, il est clair que ce type d’appareil est devenu un outil fantastique pour les professionnels de la vidéo, les amateurs de photographie et de vidéo et aussi dans un grand camping-car pour sortir dehors.

DJI a certains des drones les plus cool du marché, comme la Mini qui, en raison de sa taille, peut voler là où d’autres ne le peuvent pas, mais maintenant elle change un peu de cap et présente l’Air 2S. C’est la nouvelle génération de son drone à succès qui possède, comme nouveauté majeure, un capteur 1 “.

Plus le capteur est grand, meilleure est la photo et la vidéo que vous pouvez capturer car ses diodes sont plus grandes et, avec 20 mégapixels, assure une très bonne taille de pixel. Plus précisément, ce modèle a des pixels de 2,4 microns sans avoir besoin de binning de pixels et, en plus, il a un Objectif de 22 millimètres au pas universel avec une ouverture f / 2,8.

Beaucoup de gens pilotent des drones en ce moment sans savoir qu’ils enfreignent peut-être la loi en vigueur en Espagne, s’exposant à de graves sanctions et amendes.

Ensuite, Nous vous laissons une comparaison des fonctions et, surtout, des capacités de capteur et de capture photo / vidéo du DJI Air 2S par rapport au Mavic Air 2 et au Mavic 2 Pro, les deux drones les plus populaires du fabricant à ce jour:

DJI Air 2SDJI Caméra à capteur Mavic Air 2DJI Mavic 2 Pro 1 “| 20 Mpx | Pixel 2,4 microns | Capteur 22 mm f / 2,8 1/2” | 48 Mpx | 0,8 micron pixel | Capteur 24 mm f / 2,8 1 “| 20 Mpx | 2,4 microns pixel | 28 mm f / 2,8-11 Système de transmission vidéo OcSync 3.0 | 4 antennes | 12 km à 1080p OcuSync 2.0 | 2 antennes | 10 km à 1080 pOcuSync 2.0 | 2 antennes | 10 km à 1 080p Autonomie31 minutes34 minutes31 minutesFonctionsMasterShots | APAS 4.0 | Hyperlapse | Spotlight 2.0 | ActiveTrack 4.0 | Point d’intérêt 3.0APAS 3.0 | Hyperlapse | Spotlight 2.0 | ActiveTrack 3.0 | Point d’intérêt 3.0APAS | Hyperlapse | Spotlight | ActiveTrack 2.0 | Point d’intérêt 2.0 Détection d’environnement Avant, arrière, haut, bas Avant, arrière, bas Avant, arrière, bas, gauche, droite Résolution 5.4K30 | 4K604K604k60 Résolution photo maximale 20 Mpx48 Mpx20 Mpx Poids 595 grammes 570 grammes 907 grammes

Ce capteur de 1 “est très important car c’est celui que les plus gros drones pourraient monter, mais l’Air 2S est relativement compact et ne pèse que 595 grammes.

La photographie est, en effet, la fonction vedette de ce drone tant pour la qualité d’image que pour les automatismes dans la création de compositions et en vol. Grâce à ses différents capteurs, le DJI Air 2S est capable de voir les obstacles dans quatre directions et il a des systèmes de vol automatiques afin que le pilote n’ait à se soucier que de l’enregistrement ou de la capture de captures.

Il a une technologie de transmission qui, grâce à Quatre antennes, permettent au drone d’envoyer un signal 1080p à 12 kilomètres, mais la résolution maximale est beaucoup plus élevée: 4K à 60 ips ou 5,4K à 30 ips.

L’offre de drones est large et si vous souhaitez en acheter un, vous devez connaître certains aspects techniques et la législation en vigueur que nous résumons dans ce rapport.

Il dispose également d’un zoom numérique cela nous permet de configurer différents modes de grossissement sans avoir à déplacer le drone et il existe des outils pour monter des vidéos et des panoramas dans l’application de manière entièrement automatique, même si nous aurons toujours les fichiers avec lesquels jouer dans un programme d’édition, bien sûr.

L’une des fonctions les plus intéressantes est celle de MasterShots, puisque nous pourrons planifier un itinéraire de vol et différents modes de capture photo ou vidéo afin que, automatiquement, l’appareil fasse tout le travail et monte une vidéo ou une composition photographique dès que la capture est terminée.

Et, bien sûr, nous avons également des modes Sport et manuel dans lesquels nous pouvons choisir quels systèmes d’assistance au pilote sont actifs pour avoir plus ou moins le contrôle du vol.

L’autonomie du DJI Air 2S est de 31 minutes et le pack standard comprendra le drone, le contrôleur, une batterie et les pièces nécessaires pour voler pour 999 euros. Cependant, il existe un autre pack appelé “ Fly More ” qui comprend quatre filtres ND, une bandoulière pour transporter le drone, un centre de charge et deux batteries supplémentaires pour un total de trois. Le prix de ce pack est de 1 299 euros.