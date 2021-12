DJI aurait toujours prévu une nouvelle caméra autonome alors qu’il élargit sa gamme de produits

DJI se rapproche peut-être du lancement d’une nouvelle catégorie de produits, s’étendant au-delà de ses drones, caméras d’action, cardans iPhone et appareils professionnels. Une autre série de nouvelles images brevetées montre plus en détail le premier appareil photo sans miroir de DJI.

En 2019, après que DJI a acquis une participation majoritaire dans Hasselblad, l’utilisateur de Twitter OsitaLV a découvert le premier brevet déposé par DJI en Chine qui révélait un appareil photo sans miroir très semblable au Hasselblad X1D 50c.

DJI n’a toujours pas lancé ce produit, mais OsitaLV a partagé aujourd’hui un autre dépôt de brevet de DJI qui montre à nouveau le même appareil photo, laissant entendre que DJI pourrait se rapprocher du lancement de son propre appareil photo sans miroir.

Alors que DJI est devenu un nom familier avec ses drones et ses cardans pour iPhone, nous avons vu la société évoluer pour inclure de plus en plus d’appareils au sol comme les séries Ronin 4D, Osmo Pocket et RoboMaster.

Le temps nous dira si ce dernier brevet préfigure DJI de se lancer bientôt sur le marché des appareils photo sans miroir autonomes pour concurrencer Sony, Nikon, Fujifilm, etc.

