DJI dévoile un drone Mavic 3 repensé avec un nouveau système à double caméra

DJI est à la pointe du développement de drones grand public depuis des années, et cette semaine, la société a dévoilé son prochain drone phare. Lors de son troisième événement de lancement de produit en autant de semaines, DJI a annoncé le nouveau drone Mavic 3. Bien que le look soit similaire à celui du Mavic 2 Pro, DJI affirme que le nouveau drone a été entièrement repensé.

Spécifications et fonctionnalités de DJI Mavic 3

DJI Mavic 3 dans un canyon. Source de l’image : DJI

La mise à niveau de loin la plus notable sur le Mavic 3 est le système à double caméra. Il existe désormais deux caméras principales, dont la première comprend un capteur CMOS 4/3 développé aux côtés de Hasselblad et un objectif 24 mm avec un champ de vision de 84 degrés. DJI affirme que le capteur plus grand permet une résolution vidéo plus élevée et supprime plus efficacement le bruit dans les scénarios de faible luminosité. L’appareil photo peut capturer des images fixes de 20 mégapixels au format RAW 12 bits, des vidéos 60 ips en 5.1K et des vidéos 120 ips en 4K.

Le deuxième appareil photo a un téléobjectif de 162 mm avec une ouverture de f/4,4 et un zoom hybride 28x. DJI dit que sa nouvelle technologie Vision Detection Auto Focus permet à la caméra de fonctionner avec tous les capteurs de vision à bord pour capturer des données de distance. Cela permet d’optimiser la vitesse de mise au point.

DJI dit qu’il a considérablement augmenté le temps de vol. Vous pouvez piloter un Mavic 3 jusqu’à 46 minutes dans des conditions idéales, tandis que les drones plus anciens ne pouvaient souvent pas durer 30 minutes. La structure et les composants du Mavic 3 pèsent moins lourd. La forme des bras, du corps et du cardan a également été rationalisée. Lors d’un test en soufflerie, le Mavic 3 a produit 35% de traînée en moins que les modèles plus anciens.

DJI a également présenté le Mavic 3 Cine, conçu pour les utilisateurs professionnels. Le Mavic 3 Cine est livré avec l’encodage Apple ProRes 422 HQ pour un débit de données maximal de 3772 Mbps et un SSD de 1 To intégré. Le nouveau câble de données Lightspeed 10 Gbit/s de DJI facilitera le transfert de ces fichiers volumineux.

Les autres améliorations incluent une plage de contrôle maximale de 15 km, de nouveaux modes intelligents pour créer et éditer des photos, une palette de couleurs plus précise, le système de détection d’obstacles omnidirectionnel Advanced Pilot Assistance System 5.0 et ActiveTrack 5.0.

Où et comment acheter le nouveau drone de DJI

Photo du produit DJI Mavic 3. Source de l’image : DJI

Vous pouvez acheter un DJI Mavic 3 dans la boutique en ligne de DJI et chez les revendeurs agréés à partir d’aujourd’hui.

La version standard du Mavic 3 coûte 2 199 $ et est livrée avec un drone, une batterie de vol intelligente, une télécommande RC-N1, trois câbles RC-N1, un chargeur de batterie, un couvercle de rangement, trois paires d’hélices et d’autres articles essentiels. Pour 2 999 $, vous pouvez obtenir le Fly More Combo, qui comprend deux batteries supplémentaires, trois paires d’hélices supplémentaires, un ensemble de filtres ND (ND481632) et un sac de transport convertible.

Enfin, si vous êtes prêt à vraiment débourser, vous devriez jeter un coup d’œil au Cine Premium Combo à 4 999 $. Ce package contient le drone Mavic 3 Cine, un DJI RC Pro, plus de filtres et le câble de données 10 Gbit/s de DJI, en plus de tout ce qui est indiqué ci-dessus.