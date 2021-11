DJI lance de nouveaux drones phares Mavic – Mavic 3 et Mavic 3 Cine

L’une des versions de drones les plus attendues est enfin sortie. En fait, ce sont deux drones. Aujourd’hui, DJI a sorti les Mavic 3 et Mavic 3 Cine.

Il y a quelques gros titres partagés entre les deux nouveaux drones, mais commençons par celui réservé au Mavic 3 Cine à 4 999 $. Le modèle Cine est capable de filmer des séquences Apple ProRes 422 HQ à 5.1K jusqu’à 50FPS, et il dispose d’un SSD de 1 To intégré, mais non remplaçable par l’utilisateur.

Le Mavic 3 moins cher à 2 199 $ n’est pas livré avec ProRes ou un SSD intégré, mais partage le même système à double caméra alimenté par un capteur CMOS 4/3. Les deux drones sont capables de filmer en 4K jusqu’à 120 ips et de capturer des photos de 20 MP. En plus de l’objectif principal de 24 mm, il existe également un objectif zoom hybride capable d’un zoom numérique 28x. En termes de distance focale, cela équivaut à 162 mm à f/4,4.

Les deux drones ont le même module de caméra, sauf que la version Cine peut filmer des vidéos 5.1K ProRes Courtoisie de DJI

Les deux drones ont des batteries évaluées pour 46 minutes de temps de vol, ce qui est une amélioration significative par rapport à la batterie de 31 minutes du Mavic 2 et même aux Mavic Air 2s et 2S, qui pourraient voler pendant 34 et 31 minutes sur une seule charge, respectivement.

Les deux drones sont les successeurs des Mavic 2 Pro et Mavic 2 Zoom de DJI sortis en 2018, qui ont également introduit la première caméra Hasselblad à être utilisée dans les drones DJI après avoir acquis une participation majoritaire dans ladite société en 2017. Mais depuis 2018, nous avons ‘ t vu beaucoup de marque Hasselblad dans les produits DJI – jusqu’à aujourd’hui. Et tout comme en 2018, DJI inclut Hasselblad Natural Color Solution, qui promet des couleurs incroyablement naturelles dès la sortie de son appareil photo.

Mais si vous ne voulez pas du profil de couleur intégré, le Mavic 3 est également capable de filmer des séquences en D-log 10 bits pour plus de contrôle sur la couleur en post-traitement. En plus de l’encodage ProRes, vous pouvez tous filmer dans des profils H.264 et H.265 standard, mais il n’y a pas de vidéo HDR sur ce drone.

2 999 $ Fly More Combo (à gauche) contre 4 999 $ Cine Premium Combo (à droite) Avec l’aimable autorisation de DJI et l’aimable autorisation de DJI

Outre toutes les améliorations apportées à la caméra, DJI a également mis à niveau ses fonctionnalités autonomes pour le Mavic 3. Tout comme son prédécesseur, le Mavic 3 partage également la détection d’obstacles omnidirectionnelle, sauf que les capteurs sont désormais capables de détecter des objets même à 200 m (650 pieds). contre 20 m (65 pieds) auparavant. J’ai toujours trouvé le capteur un peu trop sensible, donc je suis curieux de savoir comment ils agissent maintenant à proximité d’objets.

Mais cette portée supplémentaire permet de nouvelles améliorations – Advanced RTH (retour à la maison), APAS 5.0 et ActiveTrack 5.0. Advanced RTH aide le drone à planifier un itinéraire plus intelligent pour revenir à la position de lancement. Et l’APAS 5.0 fait exactement cela, sauf lorsque c’est vous qui utilisez le drone. ActiveTrack 5.0, qui ne sera pas disponible à la sortie, promet une grande amélioration par rapport au suivi et aux sujets suivants. Comme la possibilité de voler dans n’importe quelle direction tout en suivant un sujet et de tirer parti des capteurs visuels sur le boîtier de l’appareil photo pour continuer à suivre les sujets s’ils sortent du cadre.

L’ActiveTrack 5.0 mis à jour de DJI promet de meilleurs vols et tournages autonomes Courtoisie de DJI

Les deux drones sont également livrés avec des versions mises à jour de la technologie de transmission propriétaire de DJI, OcuSync 3+, qui promet 15 km de portée (dans des conditions idéales) et une transmission en direct de 1080p à 60 ips vers votre smartphone ou votre contrôleur.

Si vous êtes intéressé par l’achat de ce drone, vous avez le choix entre trois packs. La version standard, qui comprend le drone, la sangle de transport, la télécommande, le chargeur, un ensemble d’hélices supplémentaires et un joystick, vous coûtera 2 199 $.

Plans de garantie DJI Mavic 3

Plans de garantie DJI Plans de garantie DJI Mavic 3 (plan d’un an) 239 $ 1er remplacement 159 $ 2e remplacement 199 $ Mavic 3 (plan de 2 ans) 299 $ 1er remplacement 159 $ 2e remplacement 199 $ 3e remplacement 229 $ Mavic 3 Cine (plan d’un an) 369 $ 1er remplacement 239 $ 2e remplacement 299 $ Mavic 3 Cine (plan de 2 ans) 599 $ 1er remplacement 239 $ 2e remplacement 299 $ 3e remplacement 339 $

Le Fly More Combo ajoute deux batteries supplémentaires, un hub de charge, quatre jeux d’hélices, une mallette de transport qui se transforme également en sac à dos et un jeu de filtres ND (ND4, ND8, ND16 et ND32). Le Fly More Combo vous coûtera 2 999 $.

Et le dernier pack est le Cine Premium Combo, ce qui signifie que vous ne pourrez pas acheter la version Cine du Mavic 3 sans dépenser plus d’argent pour les accessoires qui l’accompagnent, y compris un tout nouveau DJI RC Pro. Il s’agit d’une télécommande similaire au DJI Smart Controller qui dispose d’un écran intégré lumineux. Le combo Cine Premium comprend également un ensemble supplémentaire de filtres ND (ND64, ND128, ND256, ND512) que vous ne trouverez pas dans le combo Fly More. Encore une fois, le forfait Cine Premium Combo vous coûtera 4 999 $. Les trois packs sont disponibles à la commande à partir d’aujourd’hui.