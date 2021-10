DJI lance la caméra de cinéma professionnelle Ronin 4D avec mise au point LiDAR

Prouvant une fois de plus qu’il s’agit d’une entreprise technologique qui se trouve être un leader mondial des drones, DJI a lancé aujourd’hui sa caméra de cinéma DJI Ronin 4D de qualité professionnelle, comprenant (parmi une foule d’autres choses) une caméra à cardan Zenmuse X9 plein format, 4 -système de stabilisation d’axe et un système de mise au point LiDAR de style Apple.

Ne vous y trompez pas : cette caméra Ronin 4D a été créée pour répondre aux besoins des professionnels du cinéma et des cinéastes amateurs les plus exigeants. La caméra à cardan Zenmuse X9 – disponible en version 8K et 6K – est destinée à fournir des images de qualité supérieure, prenant en charge jusqu’à 6K/60fps et 4K/120fps respectivement. Le système comprend le codec H.264 couramment utilisé, ainsi que des alternatives Apple ProRes et ProRes RAW pour offrir une plus grande flexibilité dans l’édition. Le Ronin est équipé d’une monture d’objectif interchangeable permettant la connexion à DJI, Leica M et d’autres équipements pour une plus grande flexibilité de prise de vue avec des objectifs de différentes technologies et spécifications d’époque.

Dans sa publication mercredi, DJI a déclaré que des professionnels de la cinématographie du monde entier avaient été consultés lors du développement du Ronin 4D et avaient fourni des commentaires après avoir testé des prototypes de prêt (d’où venait probablement la vague de fuites de photos récentes de caméras DJI dans la nature). Un équipement de transport façonné et créé pour ce genre de public ne sera pas bon marché, bien sûr. Le 6K Ronin 4D coûte 7 199 $ et la version 8K coûte 11 499 $.

En échange, les utilisateurs obtiendront beaucoup de beaucoup.

Ronin 4D : une caméra qui fait également office de checklist cinématique définitive de DJI

La caméra est dotée de ce que DJI appelle le premier système de stabilisation active-verticale à quatre axes de l’industrie. Que, promet l’entreprise, élimine efficacement les secousses latérales et permettra aux opérateurs de tirer dans des environnements même serrés ou difficiles tout en marchant, en courant ou en se déplaçant brusquement sans avoir à s’entraîner auparavant à tirer ou à compter sur un équipement tiers pour la stabilité.

Une autre caractéristique principale – et assez impressionnante – du Ronin 4D est son capteur de portée LiDAR intégré, conçu pour maintenir automatiquement et instantanément une mise au point quasi parfaite, même dans les situations les plus dynamiques. Il le fait en tirant plus de 43 200 points de télémétrie sur des objets jusqu’à 10 mètres de distance pour déterminer les données de distance exactes nécessaires pour garder les images nettes, offrant ces résultats même dans des environnements à faible luminosité. L’application LiDAR est associée aux modes manuel, automatique et de mise au point manuelle automatisée brevetés de DJI, laissant aux cinéastes une liberté totale dans la façon dont les différentes scènes sont tournées.

« DJI permet aux créateurs de disposer d’appareils accessibles et intuitifs pour capturer et partager le monde exactement comme ils le voient », a déclaré Paul Pan, responsable de la gamme de produits DJI. « Avec DJI Ronin 4D, nous utilisons la puissance de la technologie pour rendre la production standard plus abordable, les caméras de cinéma plus flexibles et l’imagerie cinématographique accessible à un nombre illimité de cinéastes. DJI Ronin 4D s’appuie sur notre expertise dans les innovations cinématographiques aériennes et terrestres pour permettre à la prochaine génération de créateurs de contenu professionnels de nous étonner et de nous inspirer.

Un émetteur vidéo 4D est également proposé envoyant un flux 1080p/60fps vers des moniteurs distants et avec une portée allant jusqu’à près de 20 000 pieds. Cette fonctionnalité comprend le cryptage des bits pour protéger la sécurité des vidéos envoyées et une diffusion fluide et à faible latence des séquences au moment où elles sont prises.

La caméra offre quatre possibilités de stockage : SSD USB, carte CFexpress Type-B, méthode propriétaire PROSSD 1 To de DJI. Il dispose de microphones intégrés pour un son 24 bits à 2 canaux et fournit deux prises jack 3,5 mm et deux ports XLR pour des périphériques d’entrée et de sortie supplémentaires. Ronin 4D fonctionne avec la même batterie intelligente TB50 que les précédents drones Ronin 2 et Inspire 2, permettant jusqu’à 2,5 heures de temps de prise de vue.

En plus de représenter un remarquable coup de développement cinématographique, la sortie du Ronin 4D est un recul industriel et stratégique pointu de la prétendue «société de drones». Avec ce nouveau matériel cinématographique vraiment astucieux, DJI devrait faire des percées significatives dans une industrie cinématographique longtemps dominée par des groupes technologiques réputés comme Sony qui, ces derniers temps, ont commencé à fabriquer des drones.

