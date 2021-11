DJI lance le nouveau drone Mavic 3 avec un temps de vol plus long, des caméras améliorées et de nouvelles fonctionnalités de sécurité

DJI a annoncé aujourd’hui le lancement du Mavic 3, un suivi du drone Mavic 2 de la société. DJI affirme que le Mavic 3 représente « l’amélioration la plus complète » de la gamme Mavic en trois ans, avec des améliorations de performances pour chaque fonction.



Un drone pliable comme son prédécesseur, le Mavic 3 dispose d’un système à double caméra avec un objectif zoom hybride 28x et un objectif Hasselblad 24 mm avec un capteur 4/3. L’objectif Hasselblad peut capturer des images fixes de 20 mégapixels et une vidéo 5.1K à 50 images par seconde, ou une vidéo 4K à 120 images par seconde pour les séquences au ralenti.

Le capteur d’image amélioré offre une résolution vidéo plus élevée et réduit le bruit dans les environnements à faible luminosité, et il a une ouverture réglable de f/2,8 à f/11. L’appareil photo secondaire est doté d’un téléobjectif de 162 mm avec une ouverture de f/4,4 pour les prises de vue agrandies. Le Mavic 3 Cine, une version du Mavic 3 avec encodage Apple ProRes 422 HQ, est conçu pour répondre aux besoins de post-production et il est équipé d’un SSD de 1 To.



Il existe des capteurs d’obstacles omnidirectionnels avec une portée de 200 mètres disponibles sur le Mavic 3 qui comprennent six capteurs fish-eye et deux capteurs grand angle pour éviter les objets même dans des environnements compliqués.

Il existe une fonctionnalité ActiveTrack 5.0 améliorée pour un suivi amélioré, et le Mavic 3 utilise un algorithme de positionnement qui intègre les signaux des satellites GPS, GLONASS et BeiDou. Un système AirSense intégré avertit les pilotes de drones des avions et des hélicoptères à proximité, et il y a des alertes de géorepérage à proximité d’emplacements sensibles.



Les batteries repensées offrent jusqu’à 46 minutes de temps de vol dans des conditions idéales avant qu’une recharge ne soit nécessaire grâce à des moteurs et des hélices plus efficaces. Le Mavic 3 produit également 35% de traînée en moins que les modèles précédents pour des vitesses de pointe plus rapides. Parmi les autres nouvelles fonctionnalités, citons un système Return to Home plus avancé et un système de transmission amélioré pour une transmission vidéo plus claire, même dans des conditions difficiles.



Plusieurs nouveaux accessoires accompagnent le Mavic 3, notamment un nouveau contrôleur intelligent avec une distance de transmission étendue, un chargeur rapide portable de 65 W, un sac de transport convertible, un objectif grand angle avec un champ de vision de 108 degrés, et plus encore.

DJI vend le Mavic 3 sur son site Web à partir d’aujourd’hui. La version standard est au prix de 2 199 $, tandis qu’un Fly More Combo avec des accessoires et des batteries supplémentaires est au prix de 2 999 $. Le Mavic 3 Cine Premium Combo avec SSD de 1 To et enregistrement vidéo Apple ProRes 422 HQ est au prix de 4 999 $.