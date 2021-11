DJI Mavic 3 annoncé : tout ce que vous devez savoir

Jonathan Feist / Autorité Android

Le DJI Mavic 3 est enfin là. DJI a dévoilé le dernier né de sa gamme de drones à caméra grand public, et cette itération contient les meilleures fonctionnalités de caméra, de télécommande et de vol de tous les Mavic à ce jour.

Propulsé par Hasselblad, le Mavic 3 dispose d’un capteur de caméra Micro Four Thirds, enregistre des vidéos 5.1K, possède une caméra secondaire avec zoom 28X et enregistre 46 minutes de temps de vol !

Présentation de Mavic 3

La plupart des anciens drones Mavic proposaient des caméras de classe mobile et étaient conçus pour les pilotes grand public. Le Mavic 3 s’écarte un peu de cela. Bien qu’il y ait eu des distinctions claires entre les capacités du Mavic Pro, du Phantom 4 et de l’Inspire 2 – qui sont tous sortis à peu près au même moment – le Mavic 3 est plus en concurrence avec l’Inspire 2 de qualité professionnelle, d’autant plus que les deux ont un appareil photo Micro Four Thirds .

DJI a considérablement augmenté la portée de vol, le temps de vol et les fonctionnalités de vol intelligentes avec ce nouveau drone. Le Mavic 3 est évalué à 30 miles de distance de vol avec une portée de connexion de 15 km. Les capteurs d’évitement d’obstacles dans toutes les directions sont bons jusqu’à 200 mètres, ce qui dépasse de loin la plage de détection de 40 mètres des précédents drones Mavic.

En fin de compte, les personnes qui attendaient la série Mavic 3 avant d’acheter la plate-forme peuvent opter pour le DJI Air 2S ou Mini 2 plus abordable s’ils ont un budget limité. Les pilotes expérimentés qui attendaient avec impatience une superbe caméra volante devraient être enthousiasmés, car le Mavic 3 est aussi bon que ce que vous obtiendrez pour moins de 3 000 $ aujourd’hui.

Caméra Mavic 3

Le Mavic 3 a deux caméras. Le capteur principal est un appareil photo Hasselblad Micro Four Thirds qui prend des photos de 20 MP et des vidéos 5.1K à 50 ips, ou 4K à 120 ips. Le deuxième appareil photo est un capteur 1/2 pouce qui prend des photos de 12 MP, des vidéos 4K et dispose d’un téléobjectif avec un zoom hybride jusqu’à 28x.

La sauvegarde des capteurs est de 8 Go de stockage interne et suffisamment de puissance pour enregistrer l’encodage ProRes 422 HQ. C’est là que la série Mavic 3 diverge. Le modèle de base dispose de 8 Go de stockage interne, tandis que le modèle Mavic 3 Cine propose un SSD de 1 To et l’encodage ProRes.

Performances du Mavic 3

Le Mavic 3 a des spécifications intéressantes pour les pilotes de drones. Premièrement, il dispose d’une batterie de 5 000 mAh qui peut durer jusqu’à 46 minutes de vol.

Je le répète, 46 minutes dans le ciel !

Les pilotes peuvent filer à près de 47 mph, ce qui n’est qu’une légère bosse par rapport aux drones Mavic passés, mais tout aide parfois. Cette augmentation de puissance améliore considérablement la vitesse verticale. Vous monterez dans le ciel à environ 18 mph, contre 11 mph de la série Mavic 2. DJI a également ajusté la vitesse la plus basse des hélices, permettant au drone de descendre deux fois plus vite que les drones Mavic 2.

Faut-il acheter le Mavic 3 ?

Le DJI Mavic 3 est disponible en trois packages. Le forfait standard vous fera voler. Le combo Fly More, comme toujours, améliore votre expérience de vol, mais cette fois-ci, DJI a un troisième niveau qui fait vraiment passer les choses au niveau supérieur. Tous les forfaits comprennent les éléments de base dont vous aurez besoin, y compris des chargeurs, des hélices supplémentaires et des câbles.

Mavic 3 Standard pour 2 199 $

Télécommande RC-N1 de la cellule Une batterie

Combo Mavic 3 Fly More pour 2 999 $

Cellule télécommande RC-N1 Trois batteries Hub de charge Filtres ND (4/8/16/32) Sac de transport

DJI Mavic 3 Cine pour 4 999 $

Cine Airframe avec 1 To SSD Télécommande DJI RC Pro Trois batteries Hub de charge Filtres ND (4/8/16/32/64/128/256/512) Sac de transport DJI 10 Gbps Lightspeed Data Cable

Bien que ce soient tous des drones à caméra très impressionnants, le prix est très différent de celui auquel la plupart des pilotes grand public sont habitués. DJI a élevé la série Mavic d’un outil puissant pour les amateurs à un outil fiable pour les photographes aériens professionnels.