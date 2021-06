DJI Mini SE fuit, pourrait être le drone le moins cher de l’entreprise

Jonathan Feist / Autorité Android

Une carte de vente au détail Walmart divulguée représente un DJI Mini SE, un drone à petit budget encore inédit de la société. Les spécifications et les caractéristiques suggèrent qu’il s’agit d’une version « allégée » du Mavic Mini d’origine, pas du Mini 2. S’il atterrit avec le prix divulgué de 299 $, il pourrait s’agir de l’entrée la moins chère de l’écosystème DJI.

En 2019, DJI a lancé le Mavic Mini. Ce drone complet était le moins cher de tous les temps, à partir de seulement 399 $. Son poids de 249 g le rendait également suffisamment léger pour que vous n’ayez pas à l’enregistrer auprès de la FAA (bien que vous devriez toujours le faire de toute façon).

En 2020, DJI a lancé le Mini 2, qui, malgré le changement de nom, est le suivi amélioré du Mavic Mini. Maintenant, selon une fuite d’un magasin de détail Walmart (via Twitter, h/t The Verge), il semble qu’un nouvel appareil de la gamme pourrait être en route, connu sous le nom de DJI Mini SE.

Notez que la dénomination présumée de DJI ici prête à confusion. Malgré l’absence de « Mavic » dans le nom, le SE semble être une version légèrement différente du Mavic Mini et non une version « allégée » du Mini 2, comme on pourrait le penser. Les spécifications divulguées suggèrent qu’il aura un matériel et des fonctionnalités presque identiques à ceux du Mavic Mini et qu’il manque de nombreux aspects les plus récents du Mini 2.

Malheureusement, cela signifierait une prise en charge de 2,7K au lieu de 4K, une portée sans fil moindre, des connecteurs Micro-USB au lieu de USB-C, etc.

Si tout cela est vrai, à quoi sert le DJI Mini SE ? Le prix! Les matériaux divulgués suggèrent que ce drone pourrait atterrir à 299 $, ce qui en ferait le moins cher de DJI. Cela ferait du Mini SE la meilleure porte d’entrée dans l’écosystème DJI, laissant le Mini 2 comme étant le meilleur drone à petite échelle pour les pilotes plus expérimentés (ou simplement ceux qui ont des poches plus profondes).

Le fait que le DJI Mini SE soit apparu dans un magasin Walmart suggère déjà que nous devrions avoir une annonce formelle pour ce produit très bientôt.