Djibril Cissé revient au football à 39 ans

14/04/2021 à 20:53 CEST

Martí Grau

Le footballeur français, Djibril Cissé, retourne au football à 39 ans. Après son bref passage à la française JS Saint-Pierroise, devenu footballeur vétéran tentera à nouveau sa chance en quatrième division des États-Unis, en particulier dans le Panathinaikos Chicago de la National Premier Soccer League.

Cissé était séparé du football depuis 2018. Lié à une personnalité excentrique et particulière, cela l’a amené à se consacrer à l’une de ses plus grandes passions, la musique. Au cours des trois années où il avait été séparé du football, il travaillait comme DJ, producteur et même considéré comme “influenceur” sur les réseaux sociaux.

Les origines du Panathinaikos Chicago

Le club, fondé dans l’état de l’Illinois, est inspiré du Panathinaikos grec, un club dans lequel Cissé a joué pendant deux ans (de 2009 à 2011) jusqu’à la signature pour la Lazio. le Panathinaikos Chicago fondée par père et fils, Dimitrios et Denny Chronopoulos, a été définie sur la base d’un bouclier et couleurs similaires à ceux du club grec.

Désormais Djibril Cissé, qui aime être le centre d’attention, remet ses chaussures pour continuer à allonger une trajectoire longue et intermittente qui semble sans fin.