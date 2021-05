Djimon Hounsou et Millicent Simmonds (‘A Quiet Place Part II’) partagent des sensibilités similaires ⋆ 10z viral

L’homme sur l’île (Djimon Hounsou) brave l’inconnu dans “A Quiet Place Part II”.

*Dans “Un endroit calme, partie II,” acteurs Djimon Hounsou et Mille-Simmonds tous deux cherchent à survivre dans un monde habité par des extraterrestres mortels. Dans le monde réel, Hounsou et Simmonds partagent des sensibilités sociales similaires. Depuis “Amistad», Hounsou a toujours été en quête d’essayer de remodeler la représentation visuelle universelle de l’Afrique à l’écran.

Le natif du Bénin m’a dit il y a cinq ans qu’il avait créé sa propre société de production, Fanaticus Divertissement, pour créer du contenu à l’échelle mondiale pour contrer la diabolisation des Noirs.

L’année dernière, Simmonds a créé sa propre gamme de masques faciaux. Le masque sourire Millie la collection comprend un style unique de masque. Alors que les masques faciaux traditionnels en tissu interfèrent avec la communication pour ceux qui lisent sur les lèvres, le panneau transparent du Smile Mask permet aux autres de voir clairement les lèvres du porteur. Tous les bénéfices du Millie Mask bénéficieront Femmes sourdes de couleur et Texas mains et voix, deux associations chères à Millie et Rafi Nova.

Man on Island (Djimon Hounsou) et Regan (Millicent Simmonds) bravent l’inconnu dans «A Quiet Place Part II».

Djimon Hounsou (L’homme sur l’île) joue un rôle important et central dans la vie de Millicent Simmonds (Regan) bien qu’il soit un nouveau personnage dans «A Quiet Place Part II». C’était une évidence pour Hounsou de sauter à bord après l’énorme succès de “Un endroit silencieux. ” Il dit …

« Le premier a été brillamment exécuté, il parlait donc fort. » Il décrit la partie II comme étant tellement plus audacieuse. « D’abord, vous êtes dans un monde où vous ne pouvez pas faire de son. Maintenant, vous vous exposez au monde extérieur et aux autres.

Bien qu’elle soit une star de «A Quiet Place», ce n’était pas une promenade dans le parc dans la partie II pour Simmonds.

“C’était très différent”, se souvient Simmonds. «C’était un gros défi, surtout du premier film à ce film. Maintenant, Regan fait face à la perte de son père et cela affecte ses relations ainsi que celles de sa famille. La dynamique change. Elle est très déprimée. «Regan doit maintenant sortir et affronter le monde et faire ce qu’elle pense être la bonne chose à faire. Ce qu’elle pense que son père ferait dans cette situation. C’est un moment très émouvant pour elle dans A Quiet Place Part II.

La suite effrayante et plus intense de “A Quiet Place”, “Un endroit calme, partie II” est dans les salles MAINTENANT.

