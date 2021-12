Djimon Hounsou parle d’un nouveau rôle dans « The King’s Man » | Regardez

*Djimon Hounsou n’est pas étranger à avoir un rôle important dans certaines des meilleures franchises d’action-aventure. Son dernier projet, « L’homme du roi » est une préquelle de la franchise de films à succès « Kingsman ».

« The King’s Man » raconte l’histoire d’origine de la toute première agence de renseignement indépendante. Une collection des pires tyrans et cerveaux criminels de l’histoire se rassemblent pour préparer une guerre pour anéantir des millions de personnes et le seul homme qui doit courir contre la montre pour les arrêter. Hounsou joue Shola, une combinaison de gardien, serviteur et guerrier. Celui qui est toujours prêt à se battre !

Hounsou a parlé à la correspondante d’EUR Jill Munroe de son adhésion à la franchise.

(De gauche à droite) Ralph Fiennes (le duc d’Oxford) et Djimon Hounsou (Shola) dans « The King’s Man » de la Twentieth Century Fox (Photo : Peter Mountain0

« Shola est tranquillement la pièce maîtresse. On ne parle pas trop de lui, mais il est omniprésent », a déclaré Hounsou. « Un ancien chef de guerre qui s’est lié d’amitié avec le duc d’Oxford (Ralph Fiennes « Spectre », « The Grand Budapest Hotel ») et est devenu plus tard un élément important dans les phases de construction de cette agence secrète indépendante. »

Hounsou a déclaré que la principale raison pour laquelle il avait accepté le rôle était l’opportunité de travailler avec le scénariste-réalisateur-producteur Matthew Vaughn (« Kingsman: The Secret Service », « Kingsman: The Golden Circle », « Kick-Ass »).

« En voyant son travail précédent, les deux autres « films de Kingsman », ils se sont très bien débrouillés. En regardant sa vision et la façon dont il l’a interprétée… Lorsque l’offre est arrivée, il était évident de sauter sur l’opportunité de travailler avec lui », a déclaré Hounsou.

(De gauche à droite) Le réalisateur Matthew Vaughn, Robert Aramayo et Ralph Fiennes (le duc d’Oxford) sur le tournage de « The King’s Man » de la Twentieth Century Fox.

Le film met également en vedette Gemma Arterton (« Summerland », « The Escape »), Rhys Ifans (« Snowden », « Alice Through the Looking Glass »), Mathew Goode (« Downton Abbey », « Official Secrets »), Tom Hollander ( « Bird Box », « Bohemian Rhapsody ») Harris Dickinson (« Maleficent: Mistress of Evil », « The Darkest Minds »), Daniel Brühl (« Rush », « The Zookeeper’s Wife ») et Charles Dance (« The Crown, » « Jeu des trônes »).

« The King’s Man » arrive en salles le 22 décembre.