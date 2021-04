Djokovic accable Kecmanovic et Karatsev l’attend en demi-finale

23/04/2021 à 22:14 CEST

serbe Novak Djokovic, qui cherchera une place en finale contre le Russe Aslan Karatsev, clairement gagné par 6-1 Oui 6-3 à son compatriote Miomir Kecmanovic , huitième tête de série pour l’ATP 250 Belgrade, dans un duel sans précédent où le numéro 1 mondial était constant sur la ligne de fond et très réussi avec son revers.

“Personnellement, je pense que je me sens très bien sur le terrain, je bouge bien, je frappe bien le ballon et, bien sûr, je profite de l’avantage de jouer à domicile”, a-t-il déclaré. Djokovic après avoir atteint la demi-finale. De plus, le Serbe avait des mots pour Kecmanovic, son adversaire en quart de finale, dont il a dit que “a le potentiel d’aller loin“et cela” sait que ses ambitions et ses objectifs sont élevés.

DjokovicAprès une participation décevante à Monte Carlo, il cherchera à conquérir son premier tournoi d’argile de la saison dans sa Belgrade natale, où il a déjà remporté ce titre à deux reprises: en 2009 et 2011. Le Serbe remportera son championnat, dont il est également créateur et organisateur du même, il devra battre le Russe en demi-finale samedi Aslan Karatsev, troisième tête de série, qui a surpassé l’Italien Gianluca Mager par 6-3 et 6-4.

De son côté, les Japonais Taro Daniel Il a joué dans le retour du jour en battant l’Argentin Federico Delbonis (6-4, 1-6 et 5-7) dans un match qui a dû vaincre un contre 4-2 lors du troisième set et affrontera l’Italien en demi-finale Matteo Berrettini, deuxième tête de série, qui s’est débarrassée du Serbe Filip Krajinovic, cinquième tête de série, avec l’aide de neuf as directs par 6-4 et 6-4.