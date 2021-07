Djokovic agrandit sa légende à Wimbledon

07/11/2021

Le à 20:04 CEST

Cristina Moreno

Novak Djokovic continue d’agrandir sa légende. Le joueur de tennis serbe est en passe de signer une saison impeccable et a déjà ajouté son troisième Grand Chelem de l’année, le vingtième de sa carrière, égalant les deux autres composantes du ‘Big Three’, Roger Federer Oui Rafael Nadal. Au troisième tour en trois finales contre la Next Gen, Djokovic a été imposé à un combattant Matteo Berrettini, le premier Italien en finale de Wimbledon, 6-7, 6-4, 6-4 et 6-3.

Quelque chose de mal placé a commencé Berrettini dans le duel final. Tant que Djokovic mis le direct et en quelques minutes se tenait avec un 5-2 sur le tableau de bord. Moment où s’est réveillé le tennisman romain qui a mis ses jambes à l’épreuve pour égaliser le partiel jusqu’à 5-5. A tel point qu’il a réussi à forcer le ‘tie-break’ pendant que sa famille applaudissait satisfait depuis les tribunes.

Avec 3-0 en faveur, la mort subite a commencé, obligeant l’équipe de Belgrade à réagir, ajoutant les points suivants, même si cela n’a pas suffi à vaincre l’Italien qui a fini, contre toute attente, à remporter le set.

il n’était pas intimidé Novak qui a brisé le deuxième set et avancé incontestablement à 4-0. Là encore, l’Italien a utilisé son jeu pour se rapprocher du Serbe, mais cette fois l’avantage a été suffisant et le set est tombé du côté des Balkans pour égaliser le match.

A commencé plus uniformément le troisième set et bien que Belgrade ait rapidement pris l’avantage, Berrettini Il n’a pas perdu son sang-froid et a continué à ajouter mais Djokovic n’avait plus personne pour l’arrêter et avec un 6-4, il a marqué un nouveau set.

Le Romain a ensuite sorti son arme la plus dangereuse pour prendre la tête du quatrième set encouragé par un public qui, pour la plupart, s’est rangé de son côté. Aux cris de « Matteo, Matteo & rdquor; retentissant dans les tribunes, le transalpin a tenté de surmonter un moment difficile avec 3-3 au tableau mais une double faute a condamné ce match. Puis le « Nole, Nole & rdquor; sur le court central.

Et il n’en avait pas besoin de plus. Djokovic savaient gérer leurs efforts tout en Berrettini Il a commencé à montrer de la fatigue et aussi des problèmes dans sa jambe. Le Belgrade a senti le sang alors qu’il affichait son grand tennis pour tenter de clore le set avec une pause. Sauf Mattéo deux ballons de match avec deux grands vainqueurs mais au final, il a succombé au Serbe qui a ajouté son troisième Wimbledon consécutif, ce que seuls quatre hommes ont réussi dans toute l’histoire : Björn Borg (de 1976 à 1989), Pete Sampras (de 1993 à 1995 et de 1997 à 2000) et Roger Federer (de 2003 à 2007).

Puis la joie s’est déchaînée parmi les fans qui, cette fois, avec Djokovic serrant son équipe dans ses bras, il applaudit et acclama le numéro un.

Après avoir remporté l’Open d’Australie contre Daniel Medvedev, à Roland Garros avant Stefanos Tsitsipas et maintenant à Wimbledon avant Matteo Berrettini, Novak Regardez maintenant les Jeux olympiques de Tokyo, leur prochaine grande date, juste avant la tournée américaine et la prochaine étape vers le Golden Slam – la victoire dans les jeux et dans les quatre grands en une saison.