Djokovic apprécie le soutien de ses fans

01/07/2022 à 19:14 CET

Novak Djokovic Il a adressé ce vendredi un message de gratitude à ses abonnés, via les réseaux sociaux, depuis l’hôtel de Melbourne où il séjourne et où il attend la décision judiciaire pour pouvoir entrer dans le pays et jouer l’Open d’Australie.

« Un grand merci aux gens du monde entier pour votre soutien continu. Je peux le sentir et l’apprécier », a déclaré le numéro un mondial, qui pour la première fois depuis son arrestation à l’aéroport de Melbourne organise une manifestation publique.

Djokovic, arrivé mercredi soir à Melbourne avec une dispense médicale qui lui a permis de défendre son titre à l’Open d’Australie sans se faire vacciner, attend une audience prévue lundi par un tribunal municipal pour entendre les arguments de son appel.

Le vaccin est obligatoire pour entrer en Australie, mais il existe des exemptions temporaires pour les personnes qui ont « un problème de santé grave »., qui ne peuvent pas être vaccinés parce qu’ils ont contracté COVID-19 au cours des six mois précédents ou ont eu une réaction indésirable au médicament, entre autres raisons.

La révocation du visa à Djokovic Il a créé des tensions diplomatiques entre l’Australie et la Serbie, dont le président dénonce le harcèlement de l’athlète, tandis que le pays océanique défend qu’aucune dérogation ne soit faite lors de l’application des lois frontalières.