Djokovic arrive en favori contre Shapovalov pour les demi-finales de Wimbledon

07/07/2021

Le à 20:34 CEST

Ronald Gonçalves

est jeudi, un nouvel épisode de Wimbledon sera pleinement réalisée, nous offrant comme protagonistes Novak Djokovic déjà Denis Chapovalov pour déterminer qui passera en demi-finale et donc qui sera un peu plus près de remporter le titre.

A) Oui, le joueur de tennis serbe historique s’impose comme le favori de la dispute, alors que les bookmakers évaluent votre gain à 1,07 euro. En échange, la conquête du Canadien se paye à 7,5 euros, démontrant ainsi que le passage de Nole à la grande finale de la compétition est estimé avec une plus grande marge de probabilité.

Ce qui précède, il faut le noter, fait partie d’un bilan favorable pour les Balkans, qui a affronté Shapovalov six fois et a remporté les six. Avec quatre affrontements en 2019, un en 2020 et un cette année, au cours desquels Djokovic a gagné 7-5 et 7-5 lors de la Coupe ATP en Australie, les enregistrements appuient les projections précédemment décrites, directement au point de le désigner comme le meilleur candidat pour remporter l’édition actuelle de Wimbledon.

Même ainsi, les estimations ne seront pas achevées avant cette 8 juillet, jour où Novak Djokovic Oui Denis Chapovalov des visages seront à nouveau vus.