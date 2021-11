Djokovic atteint une autre année les 50 victoires

18/11/2021 à 06h30 CET

Tout type d’adjectif que vous souhaitez utiliser pour décrire Novak Djokovic est court. L’actuel numéro 1 du tennis mondial, a décroché ce mercredi la 50e victoire de la saison, réalisant ce nombre de victoires pour la treizième fois.

Djokovic a battu le Russe au deuxième tour de la finale ATP Andrei Rublev par 6-3 et 6-2, et a réussi à sceller le ticket pour le dernier tournoi ATP de l’année. Le Serbe a battu en un peu plus d’une heure le Russe, qui a battu Tsitsipas le premier jour, et s’est ainsi assuré la première position du groupe.

Sur les 15 saisons au cours desquelles Djokovic a pu atteindre 50 victoires, en seulement deux, il n’a pas pu l’obtenir. En 2017 où il est resté à 32 victoires et l’année dernière, en 2020, où il est resté à 41.

Medvedev est aussi déjà en demi-finale

Dans l’autre groupe Medvedev a dépassé Zverev le deuxième jour et a certifié son passage en demi-finale. L’autre partie du groupe qui a dû affronter Berrettini avec Hurkacz, avait Sinner comme invité surprise, qui a remplacé son compatriote Berrettini, blessé lors du premier match du groupe.

Sinner et Zverev seront joués le dernier jour pour être le rival de ‘Nole’ en demi-finale.