Djokovic attend lundi

Alors que les autorités réfléchissent, analysent les juges, l’opinion publique est divisée et la famille est en colère, Novak Djokovic attend les heures et l’arrivée d’une solution pour régler sa situation, son éventuel retour à Belgrade, étant détenu dans un hôtel de moyenne chevelure. ou son séjour à Melbourne pour disputer l’Open d’Australie, le premier Grand Chelem de la saison.

Avec le défi de remporter son dixième trophée à Melbourne Park et de porter le nombre de grands succès à vingt et un pour devenir le meilleur de l’histoire, Djokovic il engloutit les messages de soutien avant d’autres, plus nombreux, qui donnent raison à la juridiction océanique.

Il semble que le numéro un mondial n’aura de réponse que lundi, lorsqu’un tribunal australien se prononcera sur son expulsion après que les autorités du pays ont révoqué son visa pour non-respect des mesures contre le COVID-19.

Rien n’a fait réfléchir Djokovic alors qu’il volait vers l’aéroport international de Melbourne, une fois qu’il aurait débarqué, cette exemption médicale qui l’autorisait à jouer à l’Open d’Australie bien qu’il n’ait pas été vacciné allait être remise en question si tôt. Il s’agissait d’atteindre le comptoir du terminal et de commencer le désordre.

Les autorités frontalières ont rejeté les documents présentés par le Serbe et son équipe et ont annulé son visa. Nolé Il a été séparé, transféré dans une alcôve où, dépouillé de ses affaires et gardé par des policiers, il a eu une longue conversation avec les fonctionnaires avant d’être transféré à l’hôtel où il a dû s’installer et où il attend.

Le Park Hotel Carlton, où d’autres voyageurs sans visa sont voisins, est un centre de détention provisoire avec des réfugiés demandeurs d’asile et il y a Djokovic attend une solution alors que le monde est agité par cette affaire.

Les avocats du numéro un mondial ont déjà fait appel de la décision des autorités et la Federal Circuit Court a fixé une audience pour prendre une décision dans un sens ou dans l’autre lundi. La situation est devenue un enjeu diplomatique, au-delà de la présence ou non à un grand événement sportif.

Le temps joue contre Djokovic, qui a l’intention de commencer la défense du titre de champion en Australie. Le tournoi débute le 17 janvier et le Serbe a déjà moins d’heures de préparation.

Une affaire d’état

Alors que le Premier ministre australien, Scott Morrison, a souligné qu’il n’y a pas de cas particuliers ou d’exceptions parmi les voyageurs qui ont l’intention d’entrer dans le pays, la Serbie resserre les rangs autour du meilleur athlète de son histoire.

Le président serbe, Aleksandar vucic, a souligné que la Serbie faisait tout son possible pour que Novak soit transféré de l’hôtel « infâme » en Australie vers une maison privée en attendant la décision des autorités judiciaires australiennes. « C’est ce que Novak a demandé à son pays et c’est notre obligation de protéger nos citoyens », a-t-il déclaré. « Une campagne politique est menée contre le numéro un mondial du tennis, avec le Premier ministre australien en tête », a ajouté le leader balkanique.

« Tout le monde sait de quoi il s’agit (…) Je crains que ce type de harcèlement politique ne se poursuive car ils n’ont pas d’autre moyen de triompher face à lui », a déclaré le président serbe, qui a contacté Djokovic en, au moins deux fois.

Sa famille va plus loin. C’est un combat pour « la liberté du monde« » C’est le combat pour la liberté du monde, ce n’est pas seulement le combat pour Novak, mais un combat de tous « , s’écrie-t-il. Srdjan djokovic, père du joueur. « Nous nous battrons pour leur liberté dans la rue », a-t-il ajouté après avoir comparé Nolé comme le « Spartacus du monde libre ».

La famille souligne que le joueur de tennis n’a enfreint aucune loi ou réglementation australienne. « C’est le plus grand scandale sportif diplomatique de l’histoire » et il compare Novak à Jésus-Christ, qu’ils ont crucifié, « et a déclaré que certains essayaient maintenant de » crucifier, humilier et mettre le joueur à genoux.

« C’est un combat politique qui n’a rien à voir avec le sport », a insisté le père lors d’une conférence de presse à Belgrade, qualifiant le Premier ministre australien Scott Morrison de « un »éhonté » qui attaque la » fierté » du monde libre.

Le frère de l’athlète, Djordje djokovicIl a noté que Novak ne veut pas revenir en arrière jusqu’à la décision. « Il ne veut pas parce qu’il veut la justice et il est traité comme un criminel et non comme un athlète qui n’a commis aucune infraction légale », a-t-il déclaré.

Numéro un mondial il n’a jamais été clair s’ils ont été vaccinés ou non. Vous maintenez que vous avez contracté COVID-19 il y a six mois, l’une des raisons pour lesquelles vous pouvez demander une exemption médicale en Australie. Un permis qui a été accordé par Tennis Australia et le gouvernement régional de Victoria, où se joue le tournoi, malgré les avertissements des autorités sanitaires australiennes selon lesquelles ce type de permis sans quarantaine serait rejeté.

L’agitation provoquée par cette mesure a pu faire reculer les autorités et finir par annuler le visa pour Djokovic. La star du tennis, dont les avocats devront prouver que de graves erreurs ont été commises dans la révocation de son visa, court le risque d’être banni du pays pendant trois ans.

Pendant ce temps, le monde du tennis contemple avec stupéfaction ce qui se passe autour du numéro un. « Nous devons faire confiance aux gens qui savent. Ce qui se passe n’est bon pour personne. Je ne gère pas tous les détails de ce qui s’est passé, donc je ne peux pas avoir une opinion solide & rdquor;, a-t-il déclaré Raphael Nadal. « Je me sens mal pour lui, mais Novak connaissait les conditions à l’avance », a-t-il ajouté.

Feliciano López, estime pour sa part que « les Rois Mages ont apporté un énorme non-sens dans le monde du tennis ». « Personne ne veut que le numéro un mondial se retrouve sans jouer un Grand Chelem. Parfois, ce qui commence mal peut finir pire. L’Australie s’en sort très mal de tout ça. Quel dommage », a écrit le joueur de tennis espagnol sur son compte Twitter officiel. .

A l’opposé, l’ancien joueur de tennis et actuel capitaine de l’équipe serbe de Coupe Davis Viktor Troicki: « Je ne me souviens pas qu’une telle chose soit arrivée à un champion du monde non seulement de tennis, à l’un des plus grands athlètes de tous les temps. Je ne me souviens pas qu’un athlète ait été si maltraité par un gouvernement. »