Djokovic balaie Berankis et est en huitièmes de finale

05/06/21 à 16:57 CEST

Le Serbe Novak Djokovic, numéro 1 mondial, s’est qualifié pour la quinzième fois pour les huitièmes de finale à Roland-Garros, la douzième d’affilée, après avoir battu le Lituanien Ricardas Berankis, 6-1, 6-4 et 6-1 en 1 heure et 32 minutes.

Aucun autre joueur de tennis n’a jamais réussi à enchaîner autant d’apparitions consécutives au deuxième tour de Paris. Nole, qui court après son deuxième titre à Paris, jouera pour la 54e fois le huitième d’un Grand Chelem Contre l’Italien Lorenzo Musetti, 76 au classement, 19 ans, bourreau de son compatriote Marco Cecchinato, 3-6, 6-4, 6-3, 3-6 et 6-3.

“Ce ne sera pas facile, c’est un joueur de tennis très talentueux qui ira sur le court sans rien à perdre“, a déclaré le Serbe à propos de son prochain rival.

Djokovic, finaliste de la dernière édition et qui arrive cette année avec le titre de Belgrade et la finale à Rome, a affirmé que le duel contre Berankis était plus dur que le score ne le reflète.

“J’ai fait beaucoup de variations dans mon jeu, cela peut sembler simple au spectateur, mais ça ne l’a pas été. Les conditions ont changé par rapport au dernier match, la température a baissé et les rebonds étaient plus faibles, j’ai dû m’adapter à ça », a-t-il dit.