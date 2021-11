Djokovic bat Fritz et atteint les demi-finales

11/05/2021 à 18:46 CET

Le numéro un mondial, le Serbe Novak Djokovic, ne manquera pas le rendez-vous avec les demi-finales du Paris Masters 1000 qu’il a réalisé après avoir dépassé l’Américain taylor fritz par 6-4 et 6-3.

Le Serbe vise sa septième finale à Paris Bercy pour remporter son sixième trophée du tournoi. Djokovic était inégal contre un adversaire qu’il a toujours gagné, y compris les deux fois où ils se sont rencontrés cette année, le Serbe et l’Amérique du Nord se sont rencontrés à Rome et à l’Open d’Australie.

Aucune complication contre Fritz

Djokovic n’a eu qu’à appuyer sur l’accélérateur dans les moments clés, quand il en avait besoin. En fait, il a perdu son service au début du deuxième set mais Fritz n’a pas pu consolider le « break » et a perdu l’avantage.

Le Balkan, qui est revenu concourir à Paris, après sa pause après avoir perdu la finale de l’Open des États-Unis, il a fallu une heure et quatorze minutes pour régler l’engagement des quarts de finale.

Djokovic, champion cette année à Wimbledon, Roland Garros, l’Open d’Australie et le tournoi de Belgrade. Il a également été finaliste de l’Open des États-Unis et du Masters 1000 à Rome, cherchera à atteindre la finale lors du match contre le Polonais Hubert Hurkacz, qui avait auparavant éliminé le Sud-Africain James Duckworth par 6-2, 6-7 (4) et 7-5.