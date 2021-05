Djokovic bat Martin et attend déjà un rival en finale

28/05/2021 à 17:01 CEST

Le Serbe Novak Djokovic, numéro un mondial, a battu le Slovaque Andrej Martin 6-1, 4-6 et 6-0 en demi-finale du tournoi de Belgrade et un rival attend déjà en finale, qui sortira du duel entre l’Argentin Federico Delbonis, huitième tête de série, et le Slovaque Alex Molcan.

Djokovic était bien supérieur, bien que dans le deuxième set, il ait eu une déconnexion dont Martin a profité pour interrompre son service jusqu’à trois fois et le gagner. Le match s’est terminé sur un set vierge de Djokovic, qui a submergé le Slovaque.

Avec cette nouvelle victoire, le joueur de tennis serbe parvient à disputer sa deuxième finale consécutive sur terre battue, après avoir perdu contre l’Espagnol Rafael Nadal lors du récent Masters 1000 à Rome.