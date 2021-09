Djokovic bat Zverev et affrontera Medvedev en finale de l’Open

11/09/2021 à 6h16 CEST

. / Flushing Meadows

serbe Novak Djokovic, numéro un mondial, Il a battu l’Allemand Alexander Zverev vendredi 4-6, 6-2, 6-4, 4-6 et 6-2, quatrième tête de série, et a atteint la finale de l’US Open pour la neuvième fois en 16 apparitions. Son rival sera le Russe Daniil Medvedev, deuxième tête de série, qui a battu 6-4, 7-5 et 6-2 au cours de la première semaine contre l’adolescent canadien, douzième tête de série, Felix Auger-Aliassime. Le dernier match entre Djokovic, 34 ans, et Medevev, 25 ans, qui se jouera dimanche sur le court central du stade Arthur Ashe, sera leur neuvième en tant que professionnels avec une avance de 5-3 pour le joueur de tennis serbe.

Djokovic, après la victoire contre Zverev, avec qui il a désormais un bilan de 7-3, est parfait 27-0 dans les matchs du Grand Chelem cette saison et il est l’un des vainqueurs des quatre tournois la même année pour la première fois pour un joueur de tennis depuis que l’Australien Rod Laver l’a fait en 1969.

Le match qui a duré trois heures et 34 minutes, a laissé Dokovic avec 41 vainqueurs pour 49 fautes directes, prouvant que le numéro un mondial, qui a également inscrit 12 as, avec deux doubles fautes, n’a pas pu jouer son meilleur tennis contre Zverec, qui avait l’a battu en demi-finale de Tokyo 2020. Par conséquent, Zverev a remporté le premier set avec autorité après que Djokovic ait commis une double faute lors du neuvième match et que le joueur de tennis allemand ait assuré la manche avec son service. Djokovic a perdu le premier set contre Kei Nishikori du Japon, Jenson Brooksby d’Amérique et le finaliste de Wimbledon Matteo Berrettini d’Italie.

Mais le numéro un mondial, comme il l’avait fait lors des quatre matches précédents au cours desquels il avait perdu le premier set, a immédiatement réagi avec son meilleur tennis pour égaliser le score dans le deuxième après avoir brisé le service de Zverev à deux reprises, qu’il n’avait pas cédé dans le premier. un seul point de rupture.

Le numéro un mondial a maintenu sa domination et son contrôle du jeu dans le troisième set après avoir brisé le service de Zverev lors d’un dernier match épuisant pour remporter le set 6-4, le laissant à un set de jouer un autre titre Grand pour la vingt et unième fois. Claquer. Zverev a remporté un échange de 53 tirs lors du dernier match, mettant ses mains sur ses genoux après un tir gagnant. Mais Djokovic a remporté le point suivant pour prendre la tête. Malgré avoir perdu la manche, Zverev a maintenu sa concentration et son excellent niveau de tennis pour égaliser et forcer le cinquième set, ce que Djokovic n’avait pas autorisé jusqu’à présent. Zverev, qui est revenu pour battre Djokovic en demi-finale olympique, a de nouveau trouvé un moyen de briser le service numéro un et de le dominer depuis le fond du terrain.

Tout était à décider dans le cinquième set, et encore, quand il a semblé que Djokovic était celui qui avait perdu le moment, il est sorti avec les tirs clés et les deux pauses surprises qui lui ont donné l’avantage partiel de 4-0 étaient tout ce dont il avait besoin pour assurer la victoire et continuer avec le propriétaire pour terminer le cycle du Grand Chelem.

Djokovic est maintenant 4-0 cette année dans des matches qui ont duré cinq sets, tandis que Zverev, qui a brisé sa séquence de 16 victoires consécutives depuis les Jeux olympiques de Tokyo en 2020, il est allé 1-3, y compris la défaite de l’an dernier contre l’Autrichien Dominic Thiem en finale de l’Open.