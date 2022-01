Djokovic « brise » son silence : « Je veux rester… »

01/10/2022 à 15:06 CET

.

Novak Djokovic, numéro 1 au classement mondial du tennis, a remercié sur un réseau social pour le soutien reçu alors que son entrée en Australie était résolue ou non et a annoncé vouloir rester et « concourir » à l’Open d’Australie.

« Pour l’instant je ne peux pas en dire plus, mais MERCI à tous de me soutenir dans tout ça et de m’encourager à rester fort », a-t-il posté Djokovic avec des émoticônes de prière.

« Je suis heureux et reconnaissant que le juge ait révoqué l’annulation de mon visa. Malgré tout ce qui s’est passé, je veux rester et essayer de concourir. Je suis toujours concentré là-dessus. J’ai pris l’avion ici pour jouer dans l’un des événements les plus importants , » il a dit Novak Djokovic.

Le joueur de tennis serbe a obtenu lundi l’autorisation d’un tribunal australien de rester dans le pays bien qu’il n’ait pas été vacciné contre le covid-19, bien que le gouvernement envisage toujours de l’expulser.