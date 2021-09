Djokovic cherche l’année (presque) parfaite

in

12/09/2021 à 17h01 CEST

Le joueur de tennis serbe Novak Djokovic affrontera Daniil Medvedev (22h00 / Eurosport) en finale de l’US Open 2021 à la recherche du quatrième Grand Chelem de l’année. L’actuel numéro 1 mondial a devant lui l’opportunité de boucler une année pratiquement parfaite : seule la défaite en demi-finale des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 lui interdira de se battre pour le Golden Slam la même année.

Le Balkanique, qui s’est débarrassé de sa bête noire Alexander Zverev en demi-finale, va tester son niveau face au numéro 2, qui s’est débarrassé d’Auger-Aliassime: Le Canadien a atteint l’avant-dernier tour après que Carlos Alcaraz a abandonné son match de quart de finale de l’US Open en raison d’une blessure après avoir battu Tsitsipas en seizièmes de finale.

Le Russe est le dernier obstacle pour un Djokovic qui veut devenir le joueur de tennis avec le plus de Grand Chelem de son palmarès. Après avoir gagné à Wimbledon, le Serbe a égalé Roger Federer et Rafael Nada avec un total de 20 chacun. Dans cette édition de l’US Open, il a pu le surmonter et s’imposer comme l’un des meilleurs athlètes du tennis professionnel..

La médaille olympique, la seule mais

Si le 2021 de Novak Djokovic a un mais c’est, sans aucun doute, les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Le Serbe a atteint les demi-finales, mais a percuté un grand Zverev qui s’est qualifié pour la finale en trois sets historiques. L’Allemand a saisi l’opportunité d’entrer dans l’histoire en tant que l’un des joueurs de tennis qui possède un Golden Slam. Il n’a pas non plus remporté le bronze, tombant face à Pablo Carreño dans le match pour les troisième et quatrième places.

Les Balkans ont raté l’occasion de terminer le Golden Slam la même année, ce que personne n’a jamais réalisé dans l’histoire du tennis professionnel.. Il aura la possibilité d’égaler Rod Laver, le joueur de tennis asturien qui a atteint le quatre tournois du Grand Chelem au cours de la même année civile en 1962 et 1969 et que personne n’a jamais répété depuis lors.