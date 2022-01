Djokovic, comme dans « La Terminale »

01/05/2022 à 21:37 CET

Rien ne laissait présager à Novak Djokovic que la photo qu’il publiait avec ses valises, prêt à partir pour Melbourne, deviendrait une malédiction pour lui. Le numéro un mondial, après un enchaînement de polémiques, est isolé dans une pièce, sans contact avec l’extérieur et retenu à la frontière australienne.

Le meilleur joueur de tennis du monde n’a même aucun contact avec son équipe, composée de Goran Ivanisevic et de son kiné, l’Argentin Ulises Badio, entre autres, qui attendent une résolution du conflit dans une autre pièce. Djokovic est au secret, sans téléphone, et dans une pièce gardée par la sécurité.

C’est la réalité du Serbe, qui leur a promis très heureux lorsque l’Australie lui a accordé une dispense médicale pour participer au premier Grand Chelem de la saison, mais qui allait vite tout retourner contre lui. Le premier revers a été autorisé par sa propre annonce, qui a soulevé les ampoules des joueurs de tennis, des politiques et des citoyens.

Djokovic, opposant déclaré au vaccin, a reçu, avec un groupe minoritaire de joueurs de tennis, une autorisation de voyager dans l’un des pays les plus restrictifs avec sa population. Une exemption médicale basée sur le fait d’avoir été infecté par le covid au cours des six derniers mois.

Il n’a pas convaincu tout le monde et le plus dur avec lui a été le Premier ministre australien Scott Morrison : « Si vos preuves médicales sont insuffisantes, alors vous ne serez pas traité différemment et vous serez renvoyé chez vous dans le prochain avion. » Ses propres compagnons ne l’approuvaient pas non plus. Jamie Murray, vainqueur de plusieurs doubles du Grand Chelem et frère d’Andy, a ironiquement déclaré: « Si cela m’arrive, ils ne me donneront pas l’exemption. »

Certains ont même regardé les taureaux avec étonnement depuis la touche. Tennys Sandgren, Américain et double quart de finaliste du tournoi, n’a pas tenté d’obtenir l’exemption car il ne remplissait aucune condition. Un jeune indien s’est vu refuser l’autorisation, malgré le fait qu’en raison de son âge, il ne pouvait pas encore être vacciné.

Mais le bruit autour de lui n’était pas le seul problème pour Djokovic, qui atterrissait à l’aéroport de Melbourne vers minuit. Un membre de votre équipe s’est trompé en remplissant la demande de visa et a choisi un modèle qui n’envisageait pas l’exemption médicale. Le gouvernement de Victoria, l’État dans lequel se déroule le tournoi, n’a pas baissé ses exigences. Jaala Pulford, un député du gouvernement de Victoria, a averti qu’ils ne donneraient pas de visa au Serbe et a passé la patate chaude à l’exécutif fédéral.

Les autorités australiennes retiennent l’homme de Belgrade pendant des heures, dans l’attente d’une solution, tandis que le père du Serbe, qui n’a jamais été caractérisé par ses déclarations légères, a incité à la guerre.

« Ils ont mon fils captif. S’ils ne le libèrent pas dans la prochaine demi-heure, nous sortirons dans la rue pour eux », a filtré le père de Djokovic. aux médias de votre pays.

Pendant ce temps, son fils est resté dans une pièce, incapable de quitter l’aéroport, dans une scène typique du film de Tom Hanks « The Terminal ».

La conquête du vingt et unième grand pour Djokovic, neuf fois champion à Melbourne, a commencé par l’une des plus grandes polémiques de sa vie et qui peut servir de précédent pour ce qui se passera dans le reste de la saison si Djokovic continue sans se faire vacciner. . L’Australie pourrait être le début de l’enfer pour les Serbes, avec Roland-Garros à l’horizon et avec Emmanuel Macron acharné à « mettre sur écoute » les non vaccinés.